İngiltere'de göçmen işçiler kenti savaş alanına çevirdi

Yayınlanma: 19.07.2024 - 12:21

Güncelleme: 19.07.2024 - 12:21

İngiltere’nin kuzeyindeki Leeds sokaklarını ateşe veren yüzlerce isyancı, Harehills bölgesinde 'bir çift katlı otobüs ve bir de polis aracını' tahrip etti.

İngiliz basını, perşembe akşamı 17.00 sularında gerçekleşen olaya, 'taşeron işçiler ve çocukların' karıştığı bir kavganın neden olduğunu öne sürdü.

POLİS ARABASI DEVRİLDİ

Leeds şehrinin Harehills bölgesinde toplanan kalabalık, bir polis arabasını devirerek scooter, çocuk arabası ve bisikletlerle vurarak parçaladı. Kalabalığın alkışları arasında, yolun ortasında yakılan ateşe büyük bir buzdolabı atıldı. Daha sonra çekilen görüntülerde, çift katlı bir otobüsün kömürleşmiş bir enkaza dönüştüğü görüldü.

Çevik kuvvet polisleri ve yerel meclis üyeleri, Harehills çevresinde sokakları ve yolları kapatmasının ardından insanları evlerine gitmeye çağırdı.

MailOnline'a konuşan bir sözcü, bölgeye çok sayıda asayiş görevlisinin sevk edildiğini ve Batı Yorkshire polisinin Güney Yorkshire'dan takviye güç çağırdığını söyledi.

"MÜDAHALE EDİLMEDİ"

Sky News muhabiri Shingi Mararike'nin aktardığına göre, erken saatlerde bir polis helikopteri şehrin üzerinde uçarken görüldü.

Ancak Maraike, destek çağrısına rağmen, polisin doğrudan insan kitlesinin müdahale etmediğini ve bunun yerine, olayları alevlendirmekten kaçınmaya çalışan bir yaklaşım benimsediğini aktardı.

İngiliz polisi tarafından yayınlanan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

”Meydana gelen olaylara müdahale ettiğimiz konusunda bölge sakinlerine güvence vermek istiyoruz. Memurlar ayrıca sosyal medyada dolaşan ve suç işlendiğini gösteren görüntüleri de incelemektedir...”

Polis şu ana kadar olaylarda yaralanan olmadığını açıkladı.

İÇİŞLERİ BAKANI ‘DEHŞETE DÜŞTÜ’

Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Yvette Cooper, Harehills'deki 'şok edici sahneler' ve 'saldırılar' karşısında 'dehşete düştüğünü' söyledi.

Cooper, sosyla medya platformu X’te, ”Bu türden bir düzensizliğin toplumumuzda yeri yoktur. West Yorkshire polisine gösterdikleri tepki için teşekkür ediyorum. Düzenli olarak bilgilendiriliyorum” ifadeleriyle paylaşımda bulundu.

Polis, olaylarla ilgili herhangi bir yaralanma bildirilmediğini ancak insanların mümkünse bölgeden uzak durmalarını tavsiye ediyor.