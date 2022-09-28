Buckingham Sarayı, The Crown için harekete geçti

28 Eylül 2022 Çarşamba, 11:04

Kraliyet ailesini konu alan The Crown dizisinin yeni sezonu, Buckingham Sarayı'nda endişeleri artırdı. Dizinin, Prens Charles ve Prenses Diana'nın ilişkisinin çalkantılı dönemlerine ve çiftin ayrılığından sonrasına odaklanacağı yeni bölümler öncesi Buckingham Sarayı harekete geçti. Saray yetkilileri Kraliçe Elizabeth'ten sonra tahta geçen Kral Charles'ın dizinin yeni sezonundan sonra tepki toplaması ihtimalini düşünüyor.

Telegraph'ın üst düzey bir kraliyet kaynağından aldığı bilgiye göre Saray, dijital platformdan dizinin başına "Bu dizi kurgudur, belgesel değildir" uyarısı koymasını istedi.

YAKIN ARKADAŞI AÇIKLAMA YAPTI

NTV'de yer alan habere göre, Kral Charles'ın adı açıklanmayan yakın bir arkadaşının da şu ifadeleri kullandığı belirtildi:

"Netflix'in insanların itibarını zedelemekten hiçbir çekincesi yok. İnsanların unuttuğu şey burada söz konusu olanın gerçek kişiler, gerçek hayatlar olduğu."

İngiliz hükümeti, 2020'de de dijital platformdan The Crown'ın başına benzer bir uyarı koymasını istemişti. Ancak paltform yöneticileri bu talebi, "İzleyicilerimizin kurgu ve gerçeği ayırt edecek kadar zeki olduğunu düşünüyoruz" diyerek reddetmişti.

Dizide, Prens Charles'ın Diana ile evliyken, şimdiki eşi Camilla ile yaşadığı yasak aşkın detaylarına girilmesi ve Diana ile boşanma sürecindeki sıkıntılı dönemin anlatılması bekleniyor.

Prens Charles ile Camilla 2005’te evlendi. 1997 yılında trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Prenses Diana, hayatını anlattığı belgeselde, kendi sesinden, eşi Charles tarafından aldatıldığını ve bir gün ağlayarak Kraliçe Elizabeth’e gittiğini söyleyerek, Kraliçe’nin kendisine, “Ne yapman gerektiğini bilmiyorum. Charles, ümitsiz bir vaka” dediğini aktarmış, bu cevabın kendisinde travmaya neden olduğunu söylemişti.