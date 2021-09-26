The Crown'un 5. sezon yayın tarihi belli oldu
Netflix'in popüler dizisi The Crown'un beşinci sezonu, yeni başrolü ile Kasım 2022 tarihinde Netflix'te yayında olacak. Dizi, 2021 Emmy Ödülleri’ne damga vurmuş ve 11 dalda ödül almıştı.
İlk sezonu 2016 yılında yayınlanan başarılı Netflix dizisi The Crown'ın beşinci sezonunun yayın tarihi açıklandı.
Netflix Tudum etkinliği esnasında, dizinin yeni başrolü Imelda Staunton'dan bir mesaj paylaşıldı. Yeni sezonda Kraliçe Elizabeth olarak karşımıza çıkacak olan Imelda Staunton'ın söylediğine göre dizinin beşinci sezonu Kasım 2022'de geliyor.
EMMY ÖDÜLLERİ'NE DAMGA VURMUŞTU
ABD’de ‘Televizyonun Oscarları‘ olarak nitelendirilen 2021 Emmy Ödülleri’ne bu yıl ‘The Crown‘ dizisi damga vurmuştu.
Ödül töreninde ‘En İyi Drama Dizisi‘ ödülüne ‘The Crown‘ layık görülürken dizideki performanslarıyla Olivia Colman ‘En İyi Kadın Oyuncu‘, Josh O’Connor ise ‘En İyi Erkek Oyuncu‘ ödülünü aldı.
Kraliçe II. Elizabeth’in tahttaki yıllarının perde arkasının konu edildiği dizi toplam 11 dalda ödül sahibi oldu.
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