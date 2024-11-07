Budapeşte'de Erdoğan-Rutte zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Budapeşte’de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi.

Budapeşte'de Erdoğan-Rutte zirvesi
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İHA
Yayınlanma: 07.11.2024 - 16:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan ziyaretinin ardından dün akşam saatlerinde geldiği Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de 5. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne katıldı.

Erdoğan, Budapeşte’de spor müsabakalarının yanı sıra konferans ve diplomatik toplantılara da ev sahipliği yapan Puskas Arena’da 50’ye yakın devlet ve hükümet başkanının katılımıyla gerçekleştirilen zirvenin yanı sıra ikili temaslarda da bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü temasları kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi.

Erdoğan, Macaristan ziyaretinin ardından Türkiye’ye hareket edecek.


Etiketler: #Erdoğan #Mark Rutte

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