Rusya'dan flaş 'Karadeniz' açıklaması: 'ABD ve NATO rejim değişikliği planlıyor...'

Yayınlanma: 01.11.2024 - 14:36

Güncelleme: 01.11.2024 - 14:36

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı ve Denizcilik Kurulu Başkanı Nikolay Patruşev, Kırım'da düzenlenen bir gemi inşa toplantısında yaptığı açıklamada, ABD ve NATO müttefiklerinin Karadeniz boğazlar rejimini değiştirmeyi ve Karadeniz'e erişim için Avrupa'nın iç su yollarını askeri amaçlarla kullanmayı planladıklarını söyledi.

Patruşev açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“ABD ve NATO müttefikleri, dünya okyanusları da dahil olmak üzere hakimiyetlerini sürdürmek için her türlü çabayı göstermektedir. Planları arasında Karadeniz'deki donanma varlığını genişletmek, Montrö Sözleşmesi ile belirlenen Karadeniz Boğazlar Rejimi'ni değiştirmek ve Tuna Nehri üzerinden Karadeniz'e askeri erişim için Avrupa'nın iç su yollarını kullanmak var...”

Patruşev ayrıca, dost olmayan Batılı ülkelerin, Rusya'yı kesin bir yenilgiye uğratma stratejilerinin bir parçası olarak, Rusya'nın Karadeniz bölgesindeki rolünü azaltmaya çalıştıklarını kaydetti.