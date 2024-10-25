Yayınlanma: 25.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.10.2024 - 04:00

Bulgaristan, 27 Ekim Pazar günü, seçime gidiyor. Ülkede üç yıl içinde altı seçim yapılmasına karşın hükümet krizi aşılamazken halk bu hafta sonu yedinci kez sandık başına gidecek. 240 sandalyeli Bulgaristan Parlementosu’nda baraj yüzde 4. Son seçimde altı parti barajı aşarak meclise girdi. Partiler arası görüşmeler gerçekleşmesine karşın koalisyon yapacak işbirliği yine sağlanamadı.

Son üç yılda art arda yapılan seçimlerden sonuç alınamaması halkın sandığa gitme oranlarını da büyük ölçüde etkiledi. Katılım oranları önceki beş seçimde yüzde 50’yi aşamazken 9 Haziran 2024 tarihli son seçimde bu oran yüzde 33’e kadar geriledi. Bu sonuç, komünist rejim sonrası dönemde en düşük katılım oranı oldu.

Son seçimde Türk azınlığı temsil eden Hak ve Özgürlükler Hareketi (DPS), yüzde 16.56 oy alarak parlamentoda 47 sandalye ile dördüncü büyük grup oldu.

Uzun zamandır ABD ve Birleşik Krallık tarafından yolsuzluk iddiasıyla suçlanan Delyan Peevski’nin bu yılın başında partinin genel başkanı seçilmesiyle başlayan liderlik tartışmaları, parlamento seçimi sonrası daha da derinleşti. Seçimin ardından parti, “Hak ve Özgürlükler Hareketi-Yeni Bir Başlangıç” (DPS–NN) ve “Hak ve Özgürlükler İttifakı” (APS) adları altında ikiye bölündü. Her iki parti de 27 Ekim Pazar günü yapılacak seçimlere katılacak.

Kamuoyu anketleri, 2025 Nisan’da sekizinci seçime gitme olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor. Seçimlerde 57 ülkede toplam 719 sandık kurulacak. 168 ile en çok sandık, çifte vatandaş sayısının en çok olduğu Türkiye’de olacak.