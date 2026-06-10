Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bulgaristan’dan Ukrayna kararı: Silah desteği sona eriyor

Bulgaristan’dan Ukrayna kararı: Silah desteği sona eriyor

10.06.2026 15:54:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Bulgaristan’dan Ukrayna kararı: Silah desteği sona eriyor

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, hükümetin Ukrayna'ya silah desteğini sonlandırma kararı aldığını açıkladı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Bakanlar Kurulu toplantısının açılışında konuşan Radev, Bulgaristan'ın Ukrayna'ya bugüne kadar yeterince destek verdiğini söyledi.

Radev, "Ülkemiz bu kanlı savaş nedeniyle sosyal ve ekonomik zararlar görmeye devam ediyor. Barışçıl bir çözümün askeri yollarla sağlanamayacağına inanıyoruz. Bu nedenle bir kez daha kapsamlı ve gerçekçi bir yaklaşım benimsenmesi ve diplomatik bir çözüm aranması çağrısında bulunuyoruz" diye konuştu.

Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, dün yaptığı açıklamada, ülkesinin Ukrayna'ya artık silah göndermeyeceğini duyurmuş, tarafların müzakere masasına oturarak adil bir barış araması gerektiğini ifade etmişti.

İlgili Konular: #Ukrayna #Bulgaristan