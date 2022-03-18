Bulgaristan eski Başbakanı Borisov gözaltına alındı

18 Mart 2022 Cuma, 11:04

Bulgaristan'ın eski başbakanlarından ve Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisi lideri Boyko Borisov ve partisindeki bazı kişilerin gözaltına alındığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, Avrupa Savcılığı'nın 120 ayrı olayla ilgili sürdürdüğü kapsamlı bir soruşturma kapsamında, Borisov'un yanı sıra GERB partisinden eski Maliye Bakanı Vladislav Goranov, Parlamentonun eski Maliye Komisyonu Başkanı Menda Stoyanova ve Borisov'un Basın Danışmanı Sevdalina Arnaudova'nın da gözaltına alındıklarını bildirdi.

Bakanlık, süren kapsamlı operasyonla ilgili çok sayıda adreste arama yapıldığını ve delil toplandığını kaydetti.

120 SUÇ İHBARI

Bulgaristan'ı dün ziyaret eden Avrupa Başsavcısı Laura Kövesi, ülkede Avrupa finansal fonlarıyla ilgili yapılan farklı yolsuzlukları kapsayan 120 suç ihbarıyla ilgili soruşturmalar yapıldığını duyurmuştu.

Boyko Borisov, 2021 yılına kadar kısa aralıklarla 12 yıl süreyle ülkenin başbakanlığını yapmıştı.