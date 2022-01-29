Bulgaristan PCR testi şartını kaldırıyor

29 Ocak 2022 Cumartesi, 13:40

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, 1 Şubat 2022 tarihi itibari ile ülkeye giriş yapacak olanlardan PCR testi istenmeyeceğini, 3 doz aşısı olanların ülkeye giriş yapmasına izin verileceğini açıkladı.

Türkiye'ye alışveriş için gelen ve özellikle Edirne'de yoğun alışveriş yapan Bulgaristan vatandaşları, bir süredir PCR testi zorunluluğu nedeniyle gelmiyordu. Vaka sayılarındaki artıştan dolayı, 2 hafta önce başlatılan PCR testi uygulamasına, 1 Şubat 2022 tarihinden itibaren son verileceği duyuruldu.

Aşılı olanlar veya aşı sertifikası bulunanlardan da PCR testi isteyen Bulgaristan, bundan böyle sadece aşısı olanların ülkeye PCR testi olmadan girişine izin verecek.