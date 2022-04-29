Bulgaristan: Rus diplomatların sayısını azaltacağız

29 Nisan 2022 Cuma, 09:39

Rusya'nın, Bulgaristan'a 26 Nisan'da doğal gaz tedarikini kesme kararından sonra ikili ilişkilerdeki gerginlik tırmandı. Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bulgaristan Başbakan Kiril Petkov, Rusya'nın Sofya'da bulundurduğu 114 diplomatın sayısını azaltmayı planladıklarını duyurdu.

Kiril Petkov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rusya'nın diplomatik misyonunu temsilen diplomat sayısı nasıl 114 olabilir? Bu 114 kişi ikili ilişkilerin yararına, ülkemize doğal gaz tedarikinin kesilmesini engellemek için neler yaptı? Ben gerçekten bu adamların Bulgaristan'da neler yaptıklarını merak gediyorum" dedi.

'DAHA SİMETRİK ÖNERİDE BULUNACAĞIM'

Petkov, ikili ilişkilerinde diplomatik temsilde denklik olmadığını savunarak, "Bu insanların durumunun iyice değerlendirilmesi ve Rusya ile Bulgaristan arasında 'daha simetrik' temsil aranması için öneride bulunacağım. Şu anda Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliği'nde 10 kişi görev yapıyor." diye konuştu.

Rusya'nın, Ukrayna'yı işgalinin ardından 120’yi aşkın Rus diplomat, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde "istenmeyen kişi" ilan edilmişti.