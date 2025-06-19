Bulgaristan, Tahran Büyükelçiliği'ni kapattı: Diplomatlar tahliye edildi

İran ile İsrail arasındaki çatışmanın büyümesi üzerine Bulgaristan, Tahran’daki büyükelçiliğini kapatarak diplomatik personelini ve ailelerini Azerbaycan’a tahliye etti.

Bulgaristan Başbakanı Rosen Zhelyazkov, İsrail’in Tahran’ın üçüncü bölgesini tahliye çağrısı yapmasının ardından, Bulgar büyükelçiliğinin bu alana çok yakın konumda bulunduğunu belirtti:

“Büyükelçiliğimiz bu tehlikeli bölgeye çok yakın. Bu nedenle diplomatlarımızı ve ailelerini İran’dan çıkarmaya karar verdik.”

Zhelyazkov, 12 kişilik kafilenin konvoy halinde sınır kapısına kadar altı saatlik bir yolculuk yaptığını, ardından da sınır kontrolleri nedeniyle altı saat daha beklemek zorunda kaldığını söyledi.

Zhelyazkov, İran'daki diplomatik misyonun faaliyetlerine ara verilmediğini, ancak bundan sonra geçici olarak Azerbaycan’ın başkenti Bakü’den sürdürüleceğini belirtti.

Bulgaristan’ın tahliyesi, İran’da görev yapan yabancı diplomatik misyonların güvenlik kaygılarını giderek artırdığını gösteriyor.