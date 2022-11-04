Bulgaristan'dan Ukrayna’ya askeri destek: Parlamento silah yardımını onayladı

04 Kasım 2022 Cuma, 11:30

Bulgaristan parlamentosu, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna’ya silah yardımı yapma yönünde karar aldı.

240 üyeli Meclisteki oylama, 49 oya karşı 155 oyla kabul edildi, bir milletvekili ise "çekimser" kaldı.

Rusya yanlısı olan eski komünist partinin çizgisinde siyaset yürüten Bulgaristan Sosyalist Partisinin (BSP) 25 kişilik ve Ukrayna’daki savaşta Rusya’dan yana saf tutan popülist Yeniden Doğuş partisinin 27 kişilik grupları, oylamaya katılmadı.

İki partinin milletvekilleri, oylama sırasında salonda “silahlara hayır” ve “barış” yazılı dövizler kaldırdı.

Karara istinaden Bulgaristan hükümeti, bir aya kadar Parlamentoya Ukrayna’ya askeri ve teknik yardımının yapılmasını öngören bir paket taslak gönderecek.

Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, yeni karara ilişkin “Defalarca söylemiş olduğum gibi Ukrayna’ya S-300 ve C-125 uçaksavar sistemleri, Su-25 ve Mig-29 savaş uçakları gibi ağır silahlar vermemiz mümkün olmayacak” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya yanlısı Cumhurbaşkanı Rumen Radev de benzer bir tutumu savunarak Bulgaristan’ın NATO’daki müttefiklerinin, Ukrayna’ya hibe edebilecek ağır silahların yerine NATO standartlarına uygun silahları Bulgaristan’a vermeyeceğini öne sürmüştü.

Parlamento, daha önce mayısta aldığı başka bir kararla Ukrayna’ya silah yollanmasına karşı çıkmıştı.