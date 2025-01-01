Bulgaristan ve Romanya, Schengen bölgesine dahil oldu: Ülke sayısı 29'a çıktı

Yayınlanma: 01.01.2025 - 10:43

Güncelleme: 01.01.2025 - 10:43

Bulgaristan ve Romanya'nın Avrupa Birliği'nin (AB) vizesiz seyahat bölgesi Schengen'e katılması yönünde alınan karar, uygulamaya geçti.

ÜLKE SAYISI 29'A ÇIKTI

Bulgaristan ve Romanya'nın AB vizesiz seyahat bölgesi Schengen bölgesine katılması yönünde 12 Aralık 2024'te alınan karar, uygulamaya geçti.

Schengen ülkelerinin sayısı 29'a çıktı.

NE OLMUŞTU?

2007 yılında AB'ye üye olan ve 2010 yılında tüm teknik koşulları yerine getirmelerine rağmen çeşitli AB ülkelerinin vetoları nedeniyle on yılı aşkın süre Schengen üyeliği için bekleyen iki ülke, 2022'den bu yana da Avusturya'nın vetosuna takılmıştı.

Romanya ve Bulgaristan bu yıl mart ayında Schengen Bölgesi'ne kısmen dahil olmuş, havaalanı ve deniz limanlarındaki kontroller kaldırılmasına rağmen karada sınır kontrolleri Avusturya'nın vetosu nedeniyle devam etmişti.

Türkiye'ye komşu iki ülkeden AB'ye düzensiz göç riski nedeniyle kara kontrollerinin kaldırılmasına sıcak bakmayan Avusturya, düzensiz göç ve iltica başvurularında önemli gerileme kaydedildiği gerekçesiyle itirazından vazgeçmişti.

Schengen bölgesi, AB üyeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Bulgaristan ve Romanya'ya ek olarak, Lihtenştayn, İzlanda, Norveç ve İsviçre olmak üzere 29 ülkeyi kapsıyor.