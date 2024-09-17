Almanya'dan Schengen vizesi açıklaması: Türkiye için vize işlemleri normal şekilde devam edecek

Yayınlanma: 17.09.2024 - 10:58

Güncelleme: 17.09.2024 - 10:58

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Almanya'da bugün başlayan geçici sınır kontrollerinin güvenli, düzenli ve yasal girişin sağlanması amacıyla yapıldığı belirtilerek, "Türkiye için vize verme süreci normal şekilde işlemeye devam edecek ve bu durumdan etkilenmeyecektir" İfadelerine yer verildi.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugünden itibaren Almanya sınırlarında güvenlik ve göç politikası nedenleriyle geçici sınır kontrolleri yapılacaktır. Bu kontroller, ülkeye giriş izni olmayan kişilerin girişlerine müsaade edilmemesine imkan tanıyacaktır. Bu tedbir AB hukuku ile uyumludur ve Schengen ortaklarına önceden duyurulmuştur. Almanya'ya güvenli, düzenli ve yasal girişin sağlanması bu kararın temel hedefidir. Sınırlar arasında seyahat etmek elbette hala mümkündür ve bekleme sürelerinin oluşmamasına özen gösterilecektir. Türkiye için vize verme süreci normal şekilde işlemeye devam edecek ve bu durumdan etkilenmeyecektir."

ALMANYA'NIN HAMLESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Sığınmacılar tarafından düzenlenen peş peşe bıçaklı saldırılarılarla sarsılan ve aşırı sağın yükselişte olduğu Almanya, kara sınırlarında yeni önlemler alacağını duyurdu. 16 Eylül itibarıyla yürürlüğe giren önlemlere komşu ülkelerden tepki geldi.

Dokuz ülkeye sınırı olan Almanya, kara sınırlarında yeni önlemler alacağını 9 Eylül'de duyurmuştu.

Yeni önlemler kapsamında Alman kolluk kuvvetleri Avusturya, Polonya, Çekya ve İsviçre'nin yanı sıra Fransa, Belçika, Hollanda, Danimarka ve Lüksemburg sınırlarında da ekstra kontroller yapacak.

Almanya hükümeti, yeni önlemlerin komşu ülkelerle koordinasyon içinde uygulanacağını ve sınır bölgelerinde trafik vb. olumsuzluklara yol açmayacağını söyledi.

Avrupa Komisyonu'nun web sitesinde yer alan bir açıklamaya göre Almanya'nın geçici sınır önlemleri 15 Mart 2025'e kadar sürecek.

Açıklamada önlemlere gerekçe olarak "düzensiz göç ile alakalı güvenlik riskleri" gösterildi.

Avrupa Komisyonu'na göre Schengen bölgesi içinde sınır kontrolleri ancak "son çare olarak" uygulanmalı ve bu uygulamaların süresi altı ayı geçmemeli. Ancak Almanya dahil birçok üye devlet, yıllardır farklı gerekçelerle sınırlarında ekstra kontroller yapıyor.

Berlin'in duyurduğu yeni önlemler, ilkbahardan bu yana sığınmacılar tarafından düzenlenen saldırıların ardından geldi.

Ağustos'ta Solingen şehrinde düzenlenen ve üç kişinin öldürüldüğü saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

Saldırıların akabinde aşırı sağ Almanya için Alternatif (AfD) partisi, Thüringen eyaletindeki yerel seçimleri kazandı. Saksonya eyaletinde ise ikinci sıraya yükseldi.

AfD, böylece İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Almanya'da bir eyalet seçimi kazanan ilk aşırı sağ parti oldu.

AfD'nin 22 Eylül'de yapılacak Brandenburg eyaleti seçimlerinde de başarı elde etmesi bekleniyor.

İktidardaki Sosyal Demokratlar'ın, yerel seçimlerdeki darbenin ardından sınır güvenliğini ön plana çıkarması dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNCHR) Şubat 2024 tarihli raporuna göre Almanya, üç milyona yakın mülteci ve sığınmacıya ev sahipliği yapıyor.

Rapora göre Almanya, Avrupa'da en fazla sığınmacı ve mülteci ağırlayan ülke. Dünya çapındaysa üçüncü sırada.