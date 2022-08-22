Bulgaristan'da, Gazprom'a ve hükümete çağrıda bulunuldu
Bulgaristan endüstrisi, gaz tedariğinin devam etmesi amacıyla Gazprom'a ve hükümete, "müzakerelere devam etme" çağrısında bulundu.
Bulgaristan endüstri grupları, gaz tedariğinde yaşanan belirsizlik ve fiyatların artması sebebiyle geçici hükümete ve Gazprom'a "müzakerelere devam edin" çağrısında bulundu.
Geçici hükümette Enerji Bakanı Rosen Hristov, Gazprom ile görüşmelerin son çare olduğunu ve Bulgaristan'ın yıl sonuna kadar sürecek mevcut sözleşmesinin, doğalgaz tedariğinin nihai olarak yeniden başlatılmasıyla ilgili olduğunu söyledi.
Hristov, Gazprom ile yeni bir sözleşme müzakere etmek isteyip istemediğine karar vermenin yeni kabineye bağlı olacağını söyledi.
Hristov, "Gazprom Export ile görüşmeler son derece zor olacak" dedi ve onlar için "siyasi desteğe" ihtiyacı olacağını ve insanların hızlı bir sonuç beklememesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
Video Haberler
- Çevreyi rahatsız edenlere moto kuryeden 'sağ kroşe'
- Sancaktepe'de tek katlı gecekondu alev alev yandı
- Ölüme meydan okudu: Kilometrelerce tersten gitti
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Kız yurdunda ölüm tehlikesi
- Beykoz'da AKP zulmü sürüyor, yurttaşlar direniyor
- Yüzlerce kız çocuğu ölebilir
- Gelecek Partisi'nde toplu istifa
- Çip krizi sürüyor
- Hastane tartışması gündeme oturdu
- AKP'li belediye, polislerle Validebağ'a girdi
- YÖK'ten şeriat üniversitelerine iptal
- Şoförün ilk ifadesi ortaya çıktı
- Gaziantep'teki kazada yeni gelişme!