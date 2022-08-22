Bulgaristan'da, Gazprom'a ve hükümete çağrıda bulunuldu

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 18:04

Bulgaristan endüstri grupları, gaz tedariğinde yaşanan belirsizlik ve fiyatların artması sebebiyle geçici hükümete ve Gazprom'a "müzakerelere devam edin" çağrısında bulundu.

Geçici hükümette Enerji Bakanı Rosen Hristov, Gazprom ile görüşmelerin son çare olduğunu ve Bulgaristan'ın yıl sonuna kadar sürecek mevcut sözleşmesinin, doğalgaz tedariğinin nihai olarak yeniden başlatılmasıyla ilgili olduğunu söyledi.

Hristov, Gazprom ile yeni bir sözleşme müzakere etmek isteyip istemediğine karar vermenin yeni kabineye bağlı olacağını söyledi.

Hristov, "Gazprom Export ile görüşmeler son derece zor olacak" dedi ve onlar için "siyasi desteğe" ihtiyacı olacağını ve insanların hızlı bir sonuç beklememesi gerektiğini de sözlerine ekledi.