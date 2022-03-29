Bulgaristan'da kuş gribi alarmı: Aynı çiftlikte üçüncü salgın
Bulgaristan'da başkent Sofya yakınlarındaki bir çiftlikte üçüncü kez kuş gribi salgını oluştuğu bildirildi.
Bulgaristan Gıda Güvenliği Dairesi dün, başkent Sofya'nın 170 km güneydoğusunda bulunan bir çiftlikte yüksek derecede patojenik kuş gribi salgını olduğunu bildirdi.
Kurum, salgınla mücadele için bütün tedbirlerin alındığını kaydetti. Yetkililer, Asenovgrad kasabası yakınlarında yer alan, 177.440 tavuğun bulunduğu çiftlikteki sürüyü itlaf etmek zorunda kaldı.
Kurum bu durumun, 2019 yılından bu yana, aynı sahibe ait bir çiftlikte bildirilen üçüncü kuş gribi salgını olduğunu belirtti.
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