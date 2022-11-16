Bulgaristan'dan NATO'ya çağrı: Acil önlemler alınmasına gerek yok
Bulgaristan Savunma Bakanlığı, NATO'nun doğu kanadında olağanüstü önlemlerin alınmasını gerektirecek bir durum olmadığını açıkladı.
Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Dimitar Stoyanov, Polonya'ya düşen füze ile bağlantılı olarak NATO'nun doğu kanadında "acil önlemler alınmasına gerek olmadığını" söyledi.
Stoyanov, "Şu anda herhangi bir acil durum önlemine gerek yok" dedi.
Stoyanov ayrıca, dün akşam gerçekleşen olayın NATO'nun doğu kanadındaki askeri güçlerinin kapasitesinin ya da hazırlık durumunun arttırılmasını gerektirmediğini de sözlerine ekledi.
Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, ülkesinin Polonya-Ukrayna sınırına ve NATO'nun tüm doğu kanadına hava savunma unsurları yerleştirilmesi fikrini desteklediğini söyledi.
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Polonya topraklarına düşen füzenin Rusya tarafından ateşlendiğine dair hiçbir kanıt olmadığını söyledi.
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