Bulgaristan'dan savaş uçağı alımı: F-16'ların sayısını 16'ya yükselttiler

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 09:54

Bulgaristan istifa eden Başbakan Kiril Petkov hükümetinin Savunma Bakanı Dragomir Zakov, parlamentonun Savunma Komisyonu üyelerine yaptığı açıklamada, ABD'li silah üreticisi Lockheed Martin'den 8 adet F-16 Block 70 tipi uçak alımı için teklif alındığını söyledi.

Ülkenin hava sahasının güvenliğinden sorumlu olacak yeni uçakların, eski tip Rus MiG-29'lardan oluşan hava kuvvetleri filosunu yenilemesi bekleniyor.

Zakov, parlamentonun onayıyla ilk 8 adet F-16 uçağının peşin olarak 1 milyar 673 milyon dolara alındığına dikkat çekerek, yeni uçaklar için 1 milyar 32 milyon dolar teklif alındığını kaydetti. Bakan, bu rakamın ödemesinin ise vadeli şekilde 9 yıla kadar uzatılabileceğini ifade etti.

Zakov, satın alınan ilk uçakların üreticinin bildirdiği çeşitli nedenlerden 2025'te teslim edilmesinin beklendiğini dile getirerek, gecikme nedeniyle ABD'nin Bulgaristan'a 35 milyon dolarlık tazminat ödeyeceğini kaydetti.

Zakov ayrıca, tazminatın nakit olmayacağını aktararak, bu rakamın 25 milyon dolarının uçakların roket donatımı şeklinde verileceğini, kalan miktarın ise pilotlara hassas güdümlü silah kullanımı eğitimi olarak verilmesinin öngörüldüğünü söyledi.

'ARA UÇAK SORUNU'

Dragomir Zakov, ilk F-16'ların mart 2025'e kadar teslim edilmemesi durumunda diğer 8 uçağın ödemesinin de erteleneceğini ifade ederek, o arada Bulgaristan'ın hava sahasının korunmasında çıkacak sorunlara değindi.

Zakov, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle Bulgaristan'ın elindeki uçabilen MiG savaş uçaklarının bakımının imkansız hale geldiğini kaydetti.

Zakov, Bulgar Hava Kuvvetleri'nin, F-16'ların gelişine kadar "ara uçak sorunu" yaşayabileceğini belirterek, o arada hava sahasının korunması için bazı ülkelerden geçici uçak temin edilmesiyle ilgili müzakereler yapıldığını söyledi.

Zakov ayrıca, "Belirli bir uçak tipinden şimdilik söz edemem. Başta ABD olmak üzere birkaç ülke ile görüşüyoruz. ABD ile görüşmelerimiz en ileri safhada sürüyor" dedi.