Burkina Faso’da askeri konvoya pusu: 34 ölü, 20 yaralı
Burkina Faso’nun Orta-Kuzey bölgesinde askeri konvoya düzenlene pusuda 31’i asker toplam 34 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 20 kişi yaralandı.
Burkina Faso’da askeri konvoy silahlı kişileri tarafından hedef alındı. Burkina Faso ordusu tarafından yapılan açıklamada, dün ülkenin Orta-Kuzey bölgesinde yer alan Bam’da askeri konvoya kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından pusu kurulduğu ifade edilerek, saldırıda 31’i asker toplam 34 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 20 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Açıklamada, çatışmanın çok şiddetli olduğu aktarılarak, 40'tan fazla saldırganın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Burkina Faso’nun 2015'ten bu yana kuzey bölgelerinde El Kaide ve IŞİD gibi terör örgütleri ile savaşıyor.
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