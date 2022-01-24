Burkina Faso'da askerler isyan etti, Cumhurbaşkanı Kabore'nin gözaltına alındığı bildiriliyor
Burkina Faso'da, dün akşam saatlerinde başkent Ouagadougou'daki başkanlık sarayının yakınlarında ve şehirdeki askeri kışlalarda silah sesleri duyuldu. Devlet Başkanı Roch Kabore'nin isyancı askerler tarafından gözaltına alındığı bildirildi.
Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Kabore'nin isyancı askerler tarafından gözaltına alındığı bildiriliyor. Dün akşam başkent Ouagadougou'da, Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında ve şehirdeki bazı askeri kışlalarda silah sesleri duyulmuştu.
Pazar günü isyan eden bir grup asker, İslamcı militanlarla savaşmak için orduya daha fazla kaynak ayrılmasını istemişti.
Reuters haber ajansı, isyancı askerlerin Cumhurbaşkanı Roch Kabore'yi alıkoyduklarını bildirdi.
Ajans, henüz başka kaynaklarca doğrulanmayan haberini, bazı güvenlik güçleri ve diplomatlara dayandırdı.
Kabore'nin nerede olduğu ise henüz bilinmiyor.
HÜKÜMET "DARBE YOK" DİYOR
Hükümet askeri darbe iddialarını reddetti. Yapılan açıklamada, Kabore'nin gözaltında olmadığı belirtildi.
Burkina Faso'da bazı askerlerin devlet televizyonunu kuşattıkları, hükümetin sokağa çıkma yasağına rağmen yüzlerce kişinin askerlere destek için sokağa çıktığı ve iktidar partisinin genel merkezinin kundaklandığı bildiriliyor.
Ülkede geçtiğimiz aylarda halk sokaklara dökülerek, sivillerin ve askerlerin, bazıları El-Kaide ile bağlantılı İslamcı militanlar tarafından öldürülmesini protesto etmişti.
Video Haberler
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
- O sözlerden sonra gelen telefonu açıkladı
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
En Çok Okunan Haberler
- Gaffar Okkan ölümünün 21'nci yılında anılıyor
- Karanlık aydınlatılmadı!
- Pınar Karşıyaka'dan mucize galibiyet
- 'Hayattayken yakıldı'
- Pfizer CEO’su, normal hayata dönüş için tarih verdi
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- İYİ Partili Sezgin'in acı günü
- Trabzonspor yeni transferine kavuştu
- Burkina Faso'da askerler isyan etti
- Yolda kalan TIR şoförleri, kar altında halay çekti