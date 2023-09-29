Burkina Faso'da darbe girişimi: 4 kişi tutuklandı
Burkina Faso'da 27 Eylül'de gerçekleşen darbe girişimiyle bağlantılı yüksek rütbeli 4 asker tutuklandı, 2 kişi de aranıyor.
Burkina Faso'da askeri savcılık, 27 Eylül'deki darbe girişimine ilişkin soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında, "devlete karşı komplo kurmak" suçlamasıyla aralarında Özel Kuvvetler Komutanı ve Jandarma Özel Müdahale Birimi Komutanı'nın da bulunduğu 4 yüksek rütbeli asker tutuklandı.
Ulusal istihbarat teşkilatının eski 2 çalışanının da arandığı kaydedildi.
Fransız yayın organı Jeune Afrique, hafta başında yayınladığı 2 makalede, Burkina Faso'da kışlalarda memnuniyetsizlik yaşandığı ve gerilimin arttığını yazmıştı.
Makalelerden sonra "ülkede kaos yarattığı gerekçesiyle" derginin ülkede satışına yasak gelmiş, internet sitesine de erişim engeli getirilmişti.
Bunun üzerine 26 Eylül'de başkent Vagadugu'da yüzlerce kişi Cumhurbaşkanı İbrahim Traore'ye desteklerini göstermek için sokağa çıkmıştı.
Mevcut askeri yönetimin Cumhurbaşkanı Yüzbaşı Traore, Eylül 2022'de yaptığı darbeyle, Ocak 2022'de yine darbeyle başa geçen Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba'yı devirmişti.
35 yaşındaki Traore, dünyanın en genç lideri olarak tarihe geçmişti.
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