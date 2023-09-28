Burkina Faso'da darbe girişimi bastırıldı
Burkina Faso askeri yönetimi, 26 Eylül'de bir darbe girişimin bastırıldığını duyurdu.
Darbe söylentileri sonrası çok sayıda göstericinin sokağa inmesine sebep olan olaylarla ilgili açıklama yapan hükümet, Burkina Faso istihbarat ve güvenlik servisleri tarafından bir darbe girişiminin engellendiğini aktardı.
Olayla ilişiği bulunan çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, hükümetin darbe girişiminin arkasındakilerinin maskesini düşürüp, olayı bütün çıplaklığıyla gün yüzüne çıkaracağı vurgulandı.
Burkina Faso'da ordu, ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek Eylül 2020'de iktidara el koymuş ve Yüzbaşı İbrahim Traore ülkenin lideri olmuştu.
10'A YAKIN DARBE YAŞANDI
Yaklaşık 20 milyon nüfuslu ülke, bağımsızlığını kazandığı 1960'tan bu yana 10'a yakın askeri darbe gördü.
Terör olaylarının artışa geçmesinin ardından Ocak 2022'de Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba'nın yönetime el koyduğu ülkede bir darbe de Eylül 2022'de Yüzbaşı İbrahim Traore tarafından yapılmıştı.
Traore, darbeden bir ay sonra yemin ederek geçiş dönemi devlet başkanı olarak göreve başlamıştı.
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