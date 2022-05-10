Burkina Faso'da operasyon: 40 terörist öldürüldü
Burkina Faso'da 40 terörist etkisiz hale getirildi.
Burkina Faso'da düzenlenen operasyonda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.
Ülkenin kuzeybatısındaki Mouhoun bölgesinde yer alan Barakuy ilçesi yakınlarında düzenlenen askeri operasyonda 40 terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyonda, teröristlere ait çok sayıda araç ve materyale de el konuldu.
65 MAHKUM KAÇIRILMIŞTI
Aynı bölgede yer alan Nouna kentine hafta sonu kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırı düzenlenmiş, saldırganlar kent hapishanesindeki 65 mahkumun tamamını salıvermişti.
Kenti çember içine alan saldırganlar, hapishaneye girmeden önce güvenlik güçleriyle çatışmış ve olayda 1 gönüllü milis yaşamını yitirmişti.
Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve IŞİD bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.
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