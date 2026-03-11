Buşehr Nükleer Santrali’nde alarm: Rus çalışanlar tahliye edildi

İran’daki Buşehr Nükleer Santrali'nde görev yapan bazı çalışanlar, savaşın ve ABD ile İsrail’in saldırılarının ardından artan güvenlik endişeleri nedeniyle ülkeden ayrılmaya başladı.

Rusya’nın devlet nükleer enerji kurumu Rosatom, son günlerde santralde görev yapan bazı Rus personellerin tahliye edildiğini açıkladı.

Rosatom Başkanı Alexey Likhachev, Bushehr’de görevli 150 çalışanın gece saatlerinde santralden ayrılarak Ermenistan üzerinden Rusya’ya dönmek üzere yola çıktığını söyledi.

Likhachev, yaklaşık 450 personelin hâlâ santralde görev yaptığını belirtti.

Buşehr, İran’ın halen faaliyette olan tek nükleer enerji santrali olma özelliğini taşıyor.

Rusya tarafından inşa edilen santralde iki yeni reaktörün yapımının sürdüğünü hatırlatan Likhachev, ancak çatışmaların tırmanmasıyla birlikte bu projelerdeki çalışmaların geçici olarak durdurulduğunu ifade etti.

BUŞEHR NÜKLEER SANTRALİ

Buşehr Nükleer Santrali, İran’ın güneyinde, Basra Körfezi kıyısında yer alan ülkenin tek faal nükleer enerji santralidir. Tesis, kentin yaklaşık 17 kilometre güneydoğusunda ve başkent Tahran’ın yaklaşık bin 200 kilometre güneyinde bulunuyor.

Santralin inşasına 1975 yılında Alman şirketleri tarafından başlandı. Ancak 1979’daki İran İslam Devrimi sonrasında çalışmalar durduruldu. Tesis, İran-Irak Savaşı sırasında da defalarca bombalandı.

İran, projeyi tamamlamak için 1995 yılında Rusya ile anlaşma yaptı. Anlaşma kapsamında Rusya’nın devlet nükleer enerji şirketi Rosatom’a bağlı Atomstroyexport ana yüklenici olarak görevlendirildi.

Ancak teknik ve finansal sorunlar ile Batı’dan gelen siyasi baskılar nedeniyle proje uzun yıllar gecikti.

Santrale 2007 yılında nükleer yakıt sevkiyatı başladı. Tesis, Eylül 2011’de İran elektrik şebekesine enerji vermeye başladı ve aynı yıl resmi olarak açıldı.

Buşehr, Orta Doğu’da inşa edilen ilk sivil nükleer enerji santrali olarak kabul ediliyor. Bölgedeki diğer nükleer tesislerin çoğu araştırma reaktörlerinden oluşuyordu. 2013 yılında Rusya, santralin operasyonel kontrolünü İran’a devretti.

İran ile Rusya, 2014 yılında Buşehr sahasında iki yeni nükleer reaktör inşa edilmesi konusunda anlaşma imzaladı. İnşaat çalışmaları 2017 yılında başladı. Ayrıca ilerleyen dönemde başka sahalarda altı reaktör daha inşa edilmesi seçeneği de anlaşmada yer aldı.