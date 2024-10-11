İsrailli Bakan, 'Büyük İsrail' haritası gösterip işgal çağrısında bulunmuştu... Tepkiler dinmiyor

Yayınlanma: 11.10.2024 - 11:42

Güncelleme: 11.10.2024 - 11:42

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, Ürdün'ün ele geçirilmesini talep ettiği açıklamalarına tepki gösterildi.

Bakanlığın açıklamasında, Ürdün'ün "uluslararası hukukun ve uluslararası normların ihlali olarak bu kışkırtıcı ve dışlayıcı açıklamaları kesinlikle reddettiği ve kınadığı" ifade edildi.

Açıklamada, Smotrich'in bu açıklamalarının Ürdün'e zarar vermeyeceği gibi, Filistinlilerin 4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere kendi bağımsız ve egemen devletlerini kurma yönündeki devredilemez haklarını da ortadan kaldırmayacağı kaydedildi.

Bu açıklamaların dünyaya İsrailli bakan Smotrich'in savunduğu aşırı ırkçı ideolojinin tehlikesini gösterdiği ifade edilen açıklamada, uluslararası topluma İsrail'in saldırılarını durdurmak için derhal harekete geçmesi çağrısında bulunuldu.

Yönetmenliğini Jerome Sesquin'in yaptığı "İsrail: Kaos'un Bakanları" isimli belgeseldeki konuşmasında Bakan Smotrich, İsrail'in egemen olduğu sınırların mevcut haliyle sınırlı kalmayacağını söylemişti.

"Bir Yahudi devleti istiyorum" diyen Smotrich, sunucunun "Bu ne demek?" sorusuna, "Yahudi devleti. Bu, oldukça karışık. Yahudi halkının değerlerine göre yönetilen bir devlet" cevabını vermişti. Bakan Smotrich, sunucunun, "İsrail'in egemenliği denizden Ürdün'e kadar mı? Hepsi bu mu yoksa sonrasında Ürdün Nehri’nin diğer yakası mı fethedilecek?” sorusunu ise “Yavaş yavaş" şeklinde yanıtlamıştı.

Smotrich, "Bilgelerimizin kitaplarına göre, Kudüs'ün geleceği Şam'a kadar uzanacaktır ve Kudüs tek başına Şam’a kadar uzanır" ifadesini kullanarak "Büyük İsrail" politikasını tasvir etmişti.

Daha önce “Filistin diye bir halkın olmadığı” yönündeki açıklamalarıyla da tepki toplayan Smotrich’in bu ifadeleri, sosyal medyada gündem olmuştu.

SÖZDE "BÜYÜK İSRAİL" HARİTASI

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, 20 Mart’ta Fransa'nın başkenti Paris'e yaptığı ziyarette Likud Partisi'nin eski lideri Jacques Kupfer'i anma töreninde yaptığı konuşmada, "Filistin diye bir halkın olmadığını ve bunu Beyaz Saray'ın da duyması gerektiğini" söylemişti.

Maliye Bakanı Smotrich, daha önce de Yahudi yerleşimcilerin 26 Şubat'ta toplu saldırılarına hedef olan Filistin beldesi "Huvvara'nın yeryüzünden silinmesi gerektiğini" kaydetmişti. Bu sözleri uluslararası arenada yoğun tepki toplayan Smotrich, ABD ve Fransa ziyaretlerinde diplomatik olarak tecrit edilmiş, herhangi bir resmi görüşme yapamamıştı.

Paris'teki Jacques Kupfer'i anma töreni de gelen tepkiler üzerine ilk planlandığı merkezde yapılamamış ve başka bir salona alınmıştı. Smotrich ise bu durumu "İsrail nefreti her yerde" şeklinde yorumlamıştı.

Smotrich'in konuşma yaptığı kürsüde Ürdün'ü de içine alan İsrail haritası kullanması dikkatleri çekmişti.

BEZALEL SMOTRICH KİMDİR?

Bezalel Smotrich, İsrail’de ırkçı politikalarıyla tanınan bir siyasetçidir. 1980 doğumlu Smotrich, Dini Siyonizm (Religious Zionism) hareketinin önde gelen isimlerinden biridir ve bu harekete dayanan partilerde uzun süre aktif siyaset yapmıştır.

Smotrich, Yahudi yerleşim hareketinin sıkı bir destekçisidir ve Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesini savunur. İsrail’in bu topraklar üzerinde tam egemenliğini kurması gerektiğini düşünmektedir. Filistinlilerin haklarına karşı sert bir duruş sergileyen Smotrich, iki devletli çözüm fikrine karşıdır.

Smotrich, Filistinlilere karşı oldukça sert ve radikal bir politika benimsemiştir. Daha önce Filistinlilere karşı şiddet yanlısı söylemleri ve eylemleri nedeniyle tepki çekmiştir. Özellikle Filistinlilerin vatandaşlık haklarını kısıtlayacak politikaları savunmuş ve İsrail’i bir Yahudi devleti olarak koruma adına 'demografik temizlik' gibi ırkçı yaklaşımları önemsemiştir.

Smotrich, İsrail’de dini kuralların toplumsal yaşamda daha belirgin hale gelmesini savunmaktadır. Laik toplum yapısına karşı eleştirileri bulunmaktadır ve İsrail’de Yahudi hukukuna dayalı bir hukuk sistemi kurulması gerektiğini düşünmektedir.

2022'de İsrail'de yapılan seçimlerde Smotrich'in partisi, eski Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sağcı bloğunun bir parçası olarak büyük başarı elde etti ve hükümette önemli bir rol üstlendi. Smotrich, Netanyahu’nun hükümetinde Maliye Bakanı olarak görev yapmaktadır ve bu görevde de ekonomik politikalarını ırkçı bir bakış açısıyla şekillendirmiştir.