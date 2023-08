Büyük Mavi Çukur'da zehirli hidrojen sülfür tabakası keşfedildi

İngiliz milyarder Richard Branson ve bilim insanlarından oluşan bir ekip, Belize'de yer alan Büyük Mavi Çukur'un dibinde "olağanüstü" manzaralarla karşılaştıklarını bildirdi.

Ekip, 300 metre genişliği ve 125 metre derinliğiyle dünyanın en büyük obruğu olan Büyük Mavi Çukur'un iç kısmının 3 boyutlu bir haritasını çıkarmaya çalışırken, "son derece ürkütücü" bir tabaka ile karşılaştı.

Ekip, çukura denizaltı ile indikten sonra 92 metre derinliğin altında kalın bir zehirli hidrojen sülfür tabakasına ulaştı.

Branson, karşılaştıkları manzarayı "son derece ürkütücü" olarak nitelendirip, "Aşağıda herhangi bir yaratık görmeyi beklemiyorduk. Ancak dibe indiğimizde yengeçler, deniz kabukluları ve deliğe düşerek oksijensiz kalıp ölmüş diğer canlılarla karşılaştık" diye konuştu.

At 400 feet, the team is searching for evidence of lost lives. In this Hydrogen Sulfide Layer of the #BlueHole, there is too little oxygen for animals to survive. #DiscoveryLive pic.twitter.com/ahwuEspjko