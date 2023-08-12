Büyük Mavi Çukur'da zehirli hidrojen sülfür tabakası keşfedildi

Yayınlanma: 12.08.2023 - 12:01

Güncelleme: 12.08.2023 - 12:17

İngiliz milyarder Richard Branson ve bilim insanlarından oluşan bir ekip, Belize'de yer alan Büyük Mavi Çukur'un dibinde "olağanüstü" manzaralarla karşılaştıklarını bildirdi.

Ekip, 300 metre genişliği ve 125 metre derinliğiyle dünyanın en büyük obruğu olan Büyük Mavi Çukur'un iç kısmının 3 boyutlu bir haritasını çıkarmaya çalışırken, "son derece ürkütücü" bir tabaka ile karşılaştı.

Ekip, çukura denizaltı ile indikten sonra 92 metre derinliğin altında kalın bir zehirli hidrojen sülfür tabakasına ulaştı.

Branson, karşılaştıkları manzarayı "son derece ürkütücü" olarak nitelendirip, "Aşağıda herhangi bir yaratık görmeyi beklemiyorduk. Ancak dibe indiğimizde yengeçler, deniz kabukluları ve deliğe düşerek oksijensiz kalıp ölmüş diğer canlılarla karşılaştık" diye konuştu.

At 400 feet, the team is searching for evidence of lost lives. In this Hydrogen Sulfide Layer of the #BlueHole, there is too little oxygen for animals to survive. #DiscoveryLive pic.twitter.com/ahwuEspjko — Discovery (@Discovery) December 2, 2018

İNSAN CESETLERİ!

Öte yandan ekibin, uçurumun derinliklerine doğru ilerlemeye devam ederken, bir trajedinin kalıntılarıyla karşı karşıya kaldıkları bildirildi.

Bergman, Business Insider'a demecinde, "Mavi Delik'te kaybolmuş iki kişinin cesedini bulduklarını" açıkladı.

Ünlü milyarder sözlerine şöyle devam etti:

"Birkaç kişinin ebedi istirahatgahını bulduk ve Belize hükümetine onları nerede bulduğumuzu saygılı bir şekilde bildirdik. Herhangi bir kurtarma girişiminde bulunmamaya karar verdik. Zira orası çok karanlık ve huzurlu, [biz de] kalmalarına izin verdik."

"KARŞI KARŞIYA OLDUĞUMUZ GERÇEK CANAVAR"

Branson, dibe ulaştıklarında 2 litrelik bir kola şişesi ve içinde tatil fotoğrafları bulunan kayıp bir GoPro kamerası bulduklarına dikkat çekerek, "Okyanusun karşı karşıya olduğu gerçek canavarlar iklim değişikliği ve plastiktir. Ne yazık ki deliğin dibinde plastik şişeler gördük, bu da okyanusun gerçek bir belası" dedi.

Branson, keşif gezisinin "iklim değişikliği tehlikesinin şimdiye kadar gördüğü en keskin hatırlatıcılarından birini" sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Mavi Delik, bir zamanlar kuru topraklarda oluşmuş karmaşık bir mağara sisteminden meydana gelmektedir. Okyanusların nasıl hızlı ve feci bir şekilde yükselebileceğinin kanıtıdır. Deniz seviyesi bir zamanlar yüzlerce metre daha alçaktı. 10 bin yıl önce dünya genelinde çok fazla buz eridiğinde deniz seviyesi yaklaşık 91 metre yükseldi. 91 metre aşağıda, eskiden kara olan ve denize dönüşen kayalardaki değişimi görebilirsiniz. Umarım bu gezi sayesinde okyanusu koruma ve çok geç olmadan iklim değişikliğiyle mücadele etme ihtiyacı konusunda daha da fazla farkındalık yaratmış oluruz."