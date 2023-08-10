Hawaii'deki yangında 36 kişi öldü: Kurtulanlar okyanustan toplandı

Yayınlanma: 10.08.2023 - 12:42

Güncelleme: 10.08.2023 - 12:42

ABD’nin adalardan oluşan Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası’nda çıkan yangında 36 kişi öldü. Küle dönen adadaki insanlar, yangından okyanusa atlayarak kurtuldu.

Yangının gece yarısı başladığını belirten yetkililer, yıkılan binalarda dahil olmak üzere 271 yapının hasar gördüğünü ve onlarca yaralının olduğunu söyledi.

Yetkililer, yangının kesin nedeninin belirlenemediğini, ancak şiddetli rüzgarlar, düşük nem ve kuru bitki örtüsü gibi bir dizi faktörün sebep olmuş olabileceğini belirtti.

Vali vekili Sylvia Luke, adanın ziyaret için güvenli olmadığını ve turistlerin uzak durması gerektiğini söyledi.

CTV News'de yer alan habere göre, yıkımın boyutunu gökyüzünden görüntüleyen helikopter pilotu Richard Olsten, "Korkunç. 52 yıldır uçuyorum ama benzerini daha önce hiç görmedim. Manzarayı yukarıdan gören ekip arkadaşımlar gözyaşlarını tutamadı" ifadesinde bulundu.

Sahil Güvenlik, yangından ve yoğun dumandan kaçabilmek için okyanusa atlayan aralarında iki çocuğun da bulunduğu 14 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Ada sakinleriniden Alan Dickar, üç arkadaşı ve iki kedisiyle birlikte tahliye edilmeden önce, turistlerin uğrak yeri olan mağaza ve restoranların bulunduğu ana şeridi saran alevlerin videosunu kaydetti.

Dickar, yangına ilişkin "Sahip oldupum her şey yandı. Kalbim çok kırık çünkü bütün yanan anılarımızdı. Herkesin hayatı son 12 saat içinde trajik bir şekilde tepetaklak oldu" ifadesinde bulundu.