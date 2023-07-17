Okyanusta 2 ay mahsur kalan denizci çiğ balık ve yağmur suyu ile hayatta kaldı

Yayınlanma: 17.07.2023 - 14:19

Güncelleme: 17.07.2023 - 14:34

9News

Büyük Okyanus'ta (Pasifik Okyanusu) köpeğiyle birlikte teknede 2 ay mahsur kaldıktan sonra kurtarılan Avustralyalı denizcinin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Doktor, 51 yaşındaki Tim Shaddock'ın durumunun "stabil ve çok iyi" olduğunu söyledi.

Avustralya medyası Shaddock'ın, okyanusta 2 ay boyunca çiğ balık yiyerek ve yağmur suyu içerek hayatta kaldığını bildirdi.

Sydney'de yaşayan Shaddock, köpeği Bella ile Nisan ayında Fransız Polinezyası'na gitmek üzere Meksika'dan ayrılmış, ancak birkaç hafta sonra teknesi bir fırtınada hasar görmüştü.

Bir helikopterin onları fark etmesinin ardından bir trol teknesi tarafından kurtarıldılar.

Teknedeki doktor, Avustralya'nın 9News kanalına yaptığı açıklamada Shaddock'ın "hayati belirtilerinin normal" olduğunu söyledi.

Shaddock, Meksika'nın La Paz şehrinden 6000 kilometreyi aşkın yolculuğuna çıktıktan kısa bir süre sonra kötü hava koşulları nedeniyle gemisinin elektronik sistemleri kesildi.

BBC

Denizci ve köpeği, tekneyle Kuzey Pasifik okyanusunda sürüklenmeye başladı.

2 ay sonra Meksika kıyılarında bulunduklarında Shaddock çok zayıflamış ve sakalları uzamıştı.

9News tarafından yayımlanan bir videoda "Denizde çok zor bir sınavdan geçtim. Sadece dinlenmeye ve iyi yemeğe ihtiyacım var çünkü uzun süredir denizde yalnızım. Bunun dışında sağlığım çok iyi" " diye konuştu.

Shaddock, olta takımları sayesinde hayatta kaldığını, teknesindeki tentenin altına sığınarak güneşten korunduğunu söyledi.

Denizcinin hafif yemekler yiyebildiği bildirildi.

Orkinos trol teknesi Shaddock'un tıbbi testlerden geçmesi ve gerekirse daha fazla tedavi görmesi için Meksika'ya geri dönüyor.