Büyük tehlikenin farkında mısınız?

Yayınlanma: 17.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.07.2023 - 03:00

Gezegenin tamamında mevsim normallerinin dışında gelişen ve küresel ısınmaya bağlı olan değişiklikler canlı yaşamını zora sokuyor. Belirli bir hava olayını iklim krizine bağlamak güç olsa da bilim insanları, sıcak hava dalgalarının çoğalması ve yoğunlaşmasının ardında fosil yakıtlara bağımlılık olduğu konusunda ısrarcı. Avrupa Birliği’nin iklim izleme servisi, dünyanın geçen ay kayıtlara geçen en sıcak haziran ayını gördüğünü söyledi.

ABD Ulusal Hava Servisi “aşırı sıcak ve tehlikeli bir hafta sonu” uyarısında bulunurken Kaliforniya’dan Teksas’a uzanan güçlü bir sıcak hava dalgasının zirveye ulaşması bekleniyor. Sıcak hava dalgasından çok etkilenen eyaletlerden biri olan Arizona’nın başkenti Phoenix’te 18 gün boyunca sıcaklık 43 santigrat derece üzerinde seyretti ve termometrenin yarın 43.3 dereceyi göstermesi bekleniyor.





Aşırı sıcakların vurduğu Kanada’da da hükümet, orman yangınlarının bu yıl rekor kırarak 10 milyon hektarı yaktığını ve yaz devam ettikçe daha fazla hasar beklendiğini bildirdi.





Sıcak havalar Avrupa’da da etkisini sürdürüyor. Meteorolojinin 16 kent için alarm verdiği İtalya’da yetkililer, İtalyanları “yazın en yoğun sıcak dalgasına ve aynı zamanda tüm zamanların en yoğunlarından birine” hazırlanmaları konusunda uyardı. Termometrelerin yarın başkent Roma’da 40 santigrat dereceye ve sonraki gün de 43 dereceye ulaşarak Ağustos 2007’de kırılan 40.5 derecelik sıcaklık rekorunun kırılacağı tahmin ediliyor.





Avrupa Uzay Ajansı, Avrupa’da şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklıklara ulaşılabileceği endişesi ile Sicilya ve Sardunya adalarıda sıcaklığın 48 dereceye varabileceği konusunda uyarıda bulundu.





İspanya meteoroloji ajansı çarşambaya kadar sürecek yeni bir sıcak hava dalgasının Kanarya Adaları ve güney Endülüs bölgesine 40 derecenin üzerinde etki edeceği uyarısında bulundu.





Haziranda Fransa’da kayıtlara geçen en sıcak ikinci ay oldu ve ülkenin birçok bölgesi için geçen salı gününden bu yana yoğun sıcak hava dalgası alarmı verildi. Fransa’da yüksek sıcaklıklar ve bunun sonucunda ortaya çıkan kuraklık tarım sektörünü tehdit ederken Fransız Tarım Bakanı Marc Fesneau’nun “Yaz için yeterince normal” diyerek geçiştirdiği koşullar iklimbilimciler tarafından eleştirildi.





Doğu Japonya’nın bazı bölgelerinde de sıcaklıkların 39 dereceye ulaşması beklenirken meteoroloji ajansı sıcaklıkların önceki rekorlara ulaşabileceğini bildirdi. Yağışlar nedeniyle Akita eyaletinin Gojome bölgesindeki taşkında 1 kişi yaşamını yitirdi. Eyalet genelinde 2 bin 100 kişi tahliye edildi. Eyalet valiliğine göre 80’e yakın tahliye merkezi hizmete açıldı. Taşkınlar sonrası bölgede su tedarik hizmeti aksadı.





Acımasız muson yağmurlarının Hindistan’ın kuzeyinde yakıcı sıcakların ardından en az 90 kişinin ölümüne neden olduğu belirtiliyor. Başkent Yeni Delhi’den geçen Yamuna Nehri rekor seviyeye ulaşarak 20 milyondan fazla insanın yaşadığı megakentteki alçak mahalleleri tehdit ediyor. Hindistan’da muson yağmurları sırasında büyük sel ve toprak kaymalarına sıkça rastlanıyor, ancak uzmanlar iklim değişikliğinin bunların sıklığını ve şiddetini artırdığını söylüyor.





Fas meteoroloji servisi, ülkede bu hafta sonu sıcaklıkların ortalamanın üzerinde seyredeceğini ve bazı illerde 47 santigrat dereceye kadar çıkacağını, bunun da temmuz ayından çok ağustos ayına özgü bir durum olduğunu ve su kıtlığı endişelerine yol açacağını söyledi.

GÜNEY KORE’DE SEL 35 CAN ALDI

Güney Kore’de sular altında kalan bir tünelden 8 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. merkezi afet ve güvenlik tedbirleri müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kuzey Çungçeong bölgesindeki Osong kentinde civardaki bir nehrin şiddetli yağışlar sonrası taşmasıyla 685 metre uzunluktaki tünelin önceki gece sular altında kaldığı belirtildi. Dakikalar içinde tamamen dolduğu belirtilen tünelde bir otobüs dahil 15 civarında araç mahsur kaldı. Böylece son bir haftada ülke genelinde şiddetli yağışların neden olduğu olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısı en az 35 oldu.

Tünelde bulunan 15 aracın çıkarılması için aralarında dalgıçların da bulunduğu yaklaşık 400 kişilik kurtarma ekibi çalışmalarını sürdürüyor.