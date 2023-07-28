Buz Devri'ne ait solucanlar 46 bin yıl sonra yeniden canlandı

Yayınlanma: 28.07.2023 - 15:47

Güncelleme: 28.07.2023 - 15:48

Buz Devri döneminin sonlarında yaşadıkları düşünülen ve Sibirya permafrostunun 40 metre derinliğinde bulunan küçük bir grup solucan, çözülerek 46 bin yıl sonra yeniden canlandırıldı.

Bilim insanları tarafından solucanların, yiyecek ve su verilerek canlandırıldığı dile getirildi. Solucanların, bir aydan daha kısa bir süre hayatta kaldıkları, ancak 100'den fazla yeni solucan nesli ürettikleri ifade edildi.

Uzun süredir soyu tükenmiş olan "Panagarolaimus kolymaensis" türünden olan solucanların aslında ölü değil, kriptobiyoz olarak bilinen ve yaşamsal belirtilerini tespit edilemez hale getiren bir uyku durumunda olduğu belirtildi.

Bilim insanları daha önce sadece nematodların ya da yuvarlak solucanların 40 yıla kadar bu durumda kalabildiğine dair kanıtlara sahip olduğu belirtilirken, ancak bu canlıların yünlü mamutlarla bir arada yaşadığı kaydedildi.

PLOS Genetics dergisinde yayınlanan solucanlarla ilgili çalışmanın kıdemli yazarı Alman Profesör Teymuras Kurzchalia, şunları kaydetti:

"Bu küçük solucan, herkesin mümkün olduğunu düşündüğünden çok daha uzun bir süre boyunca askıya alınmış animasyon durumunda kalarak Guinness Dünya Rekoru için sıraya girebilir. 46 bin yıl sonra yeniden canlandırılabilmesi beni kesinlikle hayrete düşürdü. Bu daha ziyade 'Uyuyan Güzel' masalına benziyor ama çok daha uzun bir süre boyunca."