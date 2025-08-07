Buzullar eridi, 28 yıllık kayıp ortaya çıktı: 'Ceset sapa sağlamdı'

Pakistan’ın Kohistan bölgesindeki Supat Vadisi’nde, bölgeyi yaz aylarında sık sık ziyaret eden çoban Omar Khan, buzların içinden çıkan bir cesetle karşılaştı.

Khan, BBC’ye yaptığı açıklamada gördüğü manzara karşısında şok olduğunu söyledi:

“Gördüğüm şey inanılmazdı. Ceset tamamen sağlamdı, kıyafetleri bile yırtılmamıştı.”

Bedenin üzerinde bulunan kimlik kartı, kişinin adını Naseeruddin olarak belirledi. Polis, kimliği doğruladıktan sonra bölge halkı olaya dair geçmişten bilgi vermeye başladı.

KARDEŞ KAVGASI YÜZÜNDEN KAYBOLDU

The Express Tribune gazetesine göre, Naseeruddin 1997 Haziran’ında, kardeşi Kathiruddin ile birlikte at sırtında seyahat ederken bölgedeki yoğun kar fırtınası sırasında bir buzul çatlağına düşerek kayboldu.

O sırada iki kardeşin, yaşadıkları aile içi anlaşmazlık sebebiyle evlerini terk etmek zorunda kaldığı ve Palas Vadisi’nden Khyber Pakhtunkhwa eyaletinin Alai bölgesine göç ettikleri bildirildi.

Kathiruddin, olay günü sabah saatlerinde vadide olduklarını ve kardeşinin öğleden sonra bir mağaraya girdiğini, uzun süre dönmeyince yardım aradığını ancak onu asla bulamadıklarını anlattı.

İKLİM KRİZİ KAYIP VAKAYI AYDINLATTI

Çevre bilimci Prof. Muhammad Bilal’a göre, buzul koşulları cesetlerin çok hızlı donmasına neden oluyor ve çürüme süreci neredeyse tamamen duruyor. Düşük oksijen ve nem oranı ise bedeni ‘doğal mumya’ haline getiriyor.

Bilim insanları, eriyen buzulların benzer şekilde başka kayıp kişilerin de izini ortaya çıkarabileceğini söylüyor.

Bilimsel verilere göre, Himalaya bölgesindeki buzulların büyük bir kısmı hızla eriyor. Uluslararası Dağ Gelişimi Entegre Merkezi’nin (ICIMOD) 2023 tarihli raporu, mevcut sera gazı emisyonları devam ederse yüzyıl sonuna kadar buzul hacminin üçte ikisinin kaybedilebileceğini ortaya koyuyor.