California Üniversitesi'ne 'ırk ayrımcılığı' davası

Yayınlanma: 04.02.2025 - 10:59

Güncelleme: 04.02.2025 - 10:59

The Washington Post gazetesinin haberine göre, ırk ayrımcılığına karşı kurulan bir öğrenci grubu, California Üniversitesine dava açtı.

Üniversitenin "siyahi ve Latin Amerika kökenli adaylara öncelik vererek ırk ayrımcılığı" yaptığını öne süren öğrenciler, kabul sürecinde ırkın dikkate alınmamasını talep etti.

California Üniversitesi Sözcüsü ise kabul sürecinde ırkın bir değerlendirme etmeni olmadığını, ırk ve etnik köken bilgilerinin istatistiksel veriler için toplandığını söyledi.