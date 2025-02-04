California Üniversitesi'ne 'ırk ayrımcılığı' davası

ABD'deki California Üniversitesi hakkında, "üniversiteye kabullerde siyahi ve Latin Amerika kökenli adaylara öncelik vererek ırk ayrımcılığı yaptığı" suçlamasıyla dava açıldı.

California Üniversitesi'ne 'ırk ayrımcılığı' davası
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 04.02.2025 - 10:59

The Washington Post gazetesinin haberine göre, ırk ayrımcılığına karşı kurulan bir öğrenci grubu, California Üniversitesine dava açtı.

Üniversitenin "siyahi ve Latin Amerika kökenli adaylara öncelik vererek ırk ayrımcılığı" yaptığını öne süren öğrenciler, kabul sürecinde ırkın dikkate alınmamasını talep etti.

California Üniversitesi Sözcüsü ise kabul sürecinde ırkın bir değerlendirme etmeni olmadığını, ırk ve etnik köken bilgilerinin istatistiksel veriler için toplandığını söyledi.


Etiketler: #California #ABD

İlgili Haberler

Güney Afrika'lı bakandan ABD'ye tepki: Maden satışı durdurulsun

Güney Afrika'lı bakandan ABD'ye tepki: Maden satışı durdurulsun
Kanada eyaletinden ABD kararı: Ürünler kullanılmaya başlandı

Kanada eyaletinden ABD kararı: Ürünler kullanılmaya başlandı
Kanada'dan ABD çıkışı: En az 30 gün durduruldu

Kanada'dan ABD çıkışı: En az 30 gün durduruldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler