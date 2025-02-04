Güney Afrika'lı bakandan ABD'ye tepki: Maden satışı durdurulsun

Yayınlanma: 04.02.2025 - 10:17

Güncelleme: 04.02.2025 - 10:17

Güney Afrika Maden Bakanı Gwede Mantashe, Cape Town'da düzenlenen 2025 Indaba Afrika Madencilik Yatırımları Zirvesi'nin açılış konuşmasında, Afrika ülkelerinin zengin maden kaynaklarını ABD'ye karşı koz olarak kullanması gerektiğini söyledi.

Mantashe, Afrika ülkelerinin ABD'nin tehditlerinden korkmaması gerektiğini belirterek, "Bir kamulaştırma yasası çıkardığımız için ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika'yı fon sağlamayı kesmekle tehdit ediyor. Bize para vermiyorlarsa, biz de onlara maden vermeyelim" dedi.

Kıtanın altın ve elmas gibi değerli madenlerin yanı sıra manganez, bakır, kömür, nikel, kobalt, titanyum, lityum ve nadir toprak mineralleri gibi endüstriyel açıdan önemli maden rezervlerine ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Mantashe, şu ifadeleri kullandı:

"ABD madenlerimizi alıp fonlamayı keseceğini söylüyor. Hayır, kıtada sahip olduğumuz madenlerimiz var. Bizler dilenci değiliz. Bunu kendi yararımıza kullanmalıyız. Kıta olarak tehdit edilirsek ve bundan korkarsak çökeriz. Hem de madenlerimiz kapımızın önünde dururken çökeriz"

TRUMP'IN GÜNEY AFRİKA KARARI

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, 24 Ocak'ta, hükümete beyazlara ait toprakları tazminatsız kamulaştırma yetkisi veren "2024 tarihli Toprak Kamulaştırma Yasası"nı imzalamıştı.

Trump, dün yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın "topraklara el koyduğunu" ve belirli kesimlere "çok kötü" davrandığını belirterek, bu ülkeye yönelik tüm fonları askıya aldığını bildirmişti.

Güney Afrika hükümetinden yapılan açıklamada, Trump'ın iddiaları reddedilerek, hiçbir araziye el konulmadığı belirtilmişti.

Açıklamada, Güney Afrika'nın HIV/AIDS programının yüzde 17'sini oluşturan PEPFAR yardımı hariç ABD'den aldığı başka bir fon olmadığına dikkati çekilmişti.

Güney Afrika'da 2025 itibarıyla yaklaşık 44 bin beyaz çiftçinin, ülkenin 100 milyon hektarlık tarım arazilerinin yüzde 61'ine sahip olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan Güney Afrika dünyanın önde gelen altın, elmas, platin ve demir üreticileri arasında yer alıyor.

Bu yıl 31'incisi düzenlenen Indaba Afrika Madencilik Yatırımları Zirvesi, kıtanın madencilik sektöründeki en büyük etkinliği olma özelliği taşıyor.