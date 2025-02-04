Kanada'dan ABD çıkışı: En az 30 gün durduruldu

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sınır güvenliğini artırmaya yönelik alacakları önlemler karşısında ABD'nin ülkeye getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisinin en az 30 gün süreyle durdurulacağını açıkladı.

Kanada'dan ABD çıkışı: En az 30 gün durduruldu
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AA
Yayınlanma: 04.02.2025 - 10:10

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sosyal medya hesabı X'ten konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ile iyi bir görüşme yaptıklarını belirten Trudeau, Kanada'nın 1,3 milyar dolarlık sınır planı uygulayacağını aktardı.

Trudeau, sınırı yeni helikopterler, teknoloji ve personelle güçlendireceklerini, Amerikalı ortaklarıyla koordinasyonu ve fentanil akışını durdurmak için kaynakları artıracaklarını aktardı.

Yaklaşık 10 bin personelin sınırı korumak için çalıştığını ve çalışacağını belirten Trudeau, ayrıca Kanada'nın bir "Fentanil Çarı" atamak için yeni taahhütlerde bulunduğunu, kartelleri terörist olarak listeleyeceklerini, sınırda 7/24 gözetim sağlayacaklarını, organize suç, fentanil ve kara para aklama ile mücadele etmek için "Kanada-ABD Ortak Hareket Gücü" başlatılacağını ifade etti.

Organize suç ve fentanil konusunda yeni bir istihbarat yönergesi de imzaladığını ve bunu 200 milyon dolarla destekleyeceklerini belirten Trudeau, "Birlikte çalışırken, gümrük vergisi tasarısı en az 30 gün süreyle durdurulacak" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti.


Etiketler: #ABD #Kanada

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