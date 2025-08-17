Çalışanları greve çıkan Air Canada, uçuşlara yeniden başlıyor

Kanada'nın en büyük havayolu şirketi Air Canada kabin memurlarının başlattığı grev yalnızca 12 saat sürdü. Federal hükümet, dün aldığı kararla taraflara yeniden işbaşı yapmaları talimatını verirken, bağlayıcı tahkim süreciyle grev ve lokavt sona erdirildi.

Montreal merkezli havayolu şirketi Air Canada, federal hükümetin müdahalesinin ardından bugün uçuşlara yeniden başlayacağını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, “İlk uçuşlarımız bu akşam gerçekleşecek. Ancak operasyonların tamamen normale dönmesi birkaç gün sürecektir” denildi.

Kabin memurlarını temsil eden Kanada Kamu Çalışanları Sendikası (CUPE), federal hükümetin kararına tepki gösterdi. Sendikadan yapılan açıklamada, “Bu karar korkunç bir emsal teşkil ediyor” ifadelerine yer verildi.

Federal Çalışma Bakanı Patty Hajdu ise kararın gerekçesini, ülke genelinde ulaşımda aksamaların önüne geçmek olarak açıkladı. Hajdu, “Bu süreç tüm taraflar için bağlayıcı olacak. Müzakerelerin hakem gözetiminde adil şekilde sürmesini sağlayacağız” dedi.

Tarafların bu hafta içinde yeniden müzakere masasına oturması bekleniyor.