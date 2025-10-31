Can Holding'e yönelik soruşturmada İran Adalet Bakanlığı'na yazı yazıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılınca Can Holding yetkilileriyle ilgili "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik soruşturma sürüyor.

AA'da yer alan habere göre soruşturma kapsamında yapılan çalışmada, İran'da holdinge ait tütün fabrikası olduğu belirlendi.

Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı tarafından İran Adalet Bakanlığı'na yazı yazılıp, holding yetkilileri hakkında İran'da bir soruşturma olup olmadığı sorularak, varsa bununla ilgili evrakların istinabe yoluyla gönderilmesi talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Can Holding olayı, Türkiye’de medya, enerji, eğitim ve akaryakıt gibi birçok sektörde faaliyet gösteren büyük bir grubun, kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve dolandırıcılık iddialarıyla gündeme gelmesiyle başladı. Holdingin sahipleri arasında Kemal Can ve Mehmet Şakir Can bulunuyor.

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding’e bağlı 100’den fazla şirkete el konuldu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı. Habertürk ve Show TV gibi medya kuruluşları da bu sürecin içine dahil edildi.

Soruşturma dosyasında, holding bünyesindeki bazı şirketlerin sahte fatura ve belge düzenleyerek vergi yükümlülüklerini düşürdüğü, şirketler arası para transferleriyle kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para akışlarını gizlediği öne sürülüyor. Operasyonun ikinci aşamasında çok sayıda kişi gözaltına alındı, belgeler ve dijital materyaller toplandı.

Soruşturma halen devam ediyor ve mahkeme süreci sonuçlanmadığı için suçlamalar kesinleşmiş değil. Yetkililer, el konulan şirketlerin faaliyetlerinin kesintisiz sürdürüleceğini ve çalışanların, öğrencilerin haklarının korunacağını belirtiyor.