Canlı yayın tarihine geçen anlar: Haber spikeri konuşurken 'felç geçirmeye başladı'
ABD'nin Oklahoma eyaletinde NBC üyesi KJRH televizyonunda haber spikerliği yapan Julie Chin, canlı yayın sırasında kısmı felç geçirdi. Chin, hastaneden çıktıktan sonra yaşadıklarını Facebook hesabından paylaştı.
Oklahoma eyaletinin Tulsa şehrinde BC üyesi KJRH televizyonunda haber sunuculuğu yapan Julie Chin, NASA'nın "Artemis" programının ilk Ay seferiyle ilgili bir haberi okurken bir anda sözlerini tekrarlamaya başladı.
YAYINI HAVA DURUMU SUNUCUSUNA PASLADI
Kendini toparlayamayan kadın hava durumu güncellemesi için yerini çabucak meteorolog Annie Brown'a devretti.
Ancak Chin yayının geri kalanında canlı yayına geri dönemedi. İş arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine spiker ambulansla hastaneye kaldırıldı.
YAYINDA İNME İNDİ
Hastanede gerekli testleri yapılan kadın doktorlar, canlı yayında inme indiğini ve felç başlangıcı olduğunu ancak gerçek anlamda bir felç geçirmediğini söyledi.
"BAZILARINIZ BUNA YAKINDAN TANIK OLDU"
Julie Chin, hastaneden çıktıktan sonra yaşadıklarını Facebook hesabından paylaştı. Chin, gönderisinde "Geçtiğimiz birkaç gün hala biraz gizemli, ancak doktorlarım cumartesi sabahı canlı yayında felç başlangıcı yaşadığıma inanıyor. Bazılarınız buna ilk elden tanık oldu ve bunun olduğu için çok üzgünüm" dedi.
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