Cannes törenine saatler kala Fransa karanlığa gömüldü

Dünyaca ünlü Cannes Film Festivali, elektrik kesintisiyle sarsıldı. Bölgede binlerce kişiyi elektriksiz bırakan kesinti, bir trafo merkezinde çıkan yangın ve devrilme riski taşıyan bir elektrik direği nedeniyle yaşandı.

Organizatörler, festivalin hızla yedek güç sistemine geçtiğini ve Cumartesi günü yapılacak kapanış töreninin bu kesintiden etkilenmeyeceğini belirtti.

Elektrik kesintisinin nedeni henüz netleşmedi.

İKİ ŞÜPHELİ OLAY

Cumartesi günü, Fransa’nın güneydoğusunda yer alan Cannes bölgesinde meydana gelen elektrik kesintisi, bölgedeki film festivalini kısa süreliğine aksattı ve binlerce kişiyi elektriksiz bıraktı.

Fransız yetkililer, kesintinin festival sırasında yaşandığını ve kısa süre içinde yedek sistemlerin devreye alındığını duyurdu.

Fransa’nın elektrik şebekesi işletmecisi RTE, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kesintinin Cannes ve çevresindeki 160 bin haneye elektrik sağlayan iki ayrı hatta yaşanan sorunlar nedeniyle meydana geldiğini belirtti.

İlk sorun, Cannes yakınlarındaki bir trafo merkezinde sabaha karşı 03.00 sularında çıkan yangın oldu. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almasının ardından elektrik, diğer hatlardan yönlendirilerek yeniden sağlandı.

Ancak sabah 10.00 civarında, şehir doğusundaki ayrı bir hatta bulunan ve devrilme riski taşıyan bir yüksek gerilim direği tespit edildi. Bu durum, ekiplerin bölgede yeniden elektrik kesintisi uygulamasına neden oldu.

SABOTAJ KUŞKUSU

RTE, bu sorunların neden kaynaklandığının henüz kesinleşmediğini açıklarken, bazı yerel yetkililer kesintilerin kasıtlı sabotaj sonucu olabileceği endişesini dile getirdi.

Bölgeyi temsil eden sağ görüşlü milletvekili Éric Ciotti, X (eski Twitter) üzerinden eğilmiş bir direğin fotoğrafını paylaşarak bunun sabotaj sonucu oluştuğunu iddia etti.

Direk ve yangına atıfta bulunan Ciotti, “ilk bulguların kasıtlı bir eylemi işaret ettiğini” öne sürdü, ancak bu değerlendirmesini neye dayandırdığına dair ayrıntı vermedi. “Şeffaflık ve hızlı açıklamalar gerekiyor,” dedi.

Kesintinin sabotaj sonucu meydana gelmiş olabileceği endişesi, geçen yıl Paris’teki Yaz Olimpiyatları’nın açılış gününde yaşanan kundaklama saldırılarını hatırlattı.

Fransız yetkililer o olayda sorumluları tespit edememiş, ancak şüphelerini devlet işleyişini bozmak isteyen antikapitalist gruplara yöneltmişti.

"GÖSTERİM 'GEÇİCİ' OLARAK DURDU"

Cannes Film Festivali organizatörleri yaptıkları açıklamada, festivalin bağımsız güç kaynağına hızla geçiş yapıldığını ve tüm planlanan etkinlikler ve gösterimlerin, kapanış töreni dahil olmak üzere, planlandığı gibi ve normal koşullarda gerçekleştirileceğini belirtti.

Ancak bir salonda gösterimlerin geçici olarak durdurulduğu ifade edildi.

Festivalin en prestijli ödülü olan Altın Palmiye ve diğer ödüller, Cumartesi akşamı sahiplerini bulacak.

OLAYA TANIK OLANLAR NE DEDİ?

Bir festival izleyicisi, Cumartesi sabahı Agnes Varda salonunda “Sound of Falling” filminin gösteriminin bir buçuk saatini izledikten sonra ekranın karardığını ve acil durum ışıklarının yandığını söyledi. Yedek jeneratör 20 dakika sonra devreye girdi ve gösterim devam etti.

Kesinti, Cannes’daki günlük yaşamı da etkiledi.

Kentin eski bölgesindeki saat kulesinin akrebi ve yelkovanı, saat 10’u biraz geçe durdu.

Croisette Bulvarı’ndaki bazı butik mağazalar kapandı. Trafik ışıklarının devre dışı kalması nedeniyle polis, yoğun kavşaklarda trafiği manuel olarak yönlendirdi.

Bir restoranda elektrik, saat 15.00 civarında yeniden geldiğinde müşteriler alkışlayarak ve tezahüratlarla karşılık verdi.