Carl Jung’un 19. yüzyıldan kalan bu sözü sosyal medyada yeniden gündem oldu

İsviçreli psikolog Carl Jung’a atfedilen “Yalnızlık, etrafımızda insanların olmaması değil; bizim için gerçekten önemli olan şeyleri ifade edemememizdir” sözü, sosyal medya platformlarında yeniden geniş yankı uyandırdı.

The Economic Times tarafından yayımlanan analizde, Jung’un bu düşüncesinin yalnızlığı yalnızca 'fiziksel bir tek başınalık' olarak değil, aynı zamanda 'anlaşılmama ve iç dünyasını ifade edememe hissi' olarak tanımladığı belirtildi.

DİJİTAL ÇAĞDA YALNIZLIK... Sürekli bağlantı halinde olunan modern dünyada, insanların her an mesajlar, e-postalar ve sosyal medya aracılığıyla iletişim kurmasına rağmen yalnızlık hissinin giderek arttığına dikkat çekildi.

Uzmanlara göre bunun temel nedeni iletişimin miktarı değil, niteliği. Pek çok kişi yargılanma veya reddedilme korkusuyla gerçek düşüncelerini ve duygularını paylaşmaktan kaçınıyor. Bu durum ise yakın ilişkilerde bile duygusal mesafe oluşmasına yol açıyor.

CARL JUNG KİMDİR? 1875 doğumlu Carl Gustav Jung, analitik psikolojinin kurucularından biri olarak kabul ediliyor. Jung’un çalışmaları yalnızca bilinçli zihni değil, insan psikolojisinin derin bilinçdışı katmanlarını da incelemesiyle öne çıktı.

Jung, 'kolektif bilinçdışı', 'arketipler' ve 'bireyleşme' gibi kavramları psikoloji literatürüne kazandırdı. Bugün yaygın kullanılan; 'içe dönüklük,' 'dışa dönüklük' ve 'psikolojik kompleks' gibi birçok kavramın kökeninin de Jung’un teorilerine dayandığı belirtiliyor.

Hayatı boyunca 20’den fazla kitap kaleme alan Jung’un çalışmaları psikoloji dışında felsefe, edebiyat ve modern kültür üzerinde de etkili oldu.

“Gerçek bağ, dürüst iletişimden doğar” diyordu Jung... Uzmanlara göre Jung’un sözleri, dijital çağın en temel sorunlarından birine işaret ediyor; insanlar sürekli iletişim halinde olsa da kendilerini gerçekten anlaşılmış hissetmiyor.