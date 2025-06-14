Çarpıcı kareler gündem oldu: İsrail saldırılarının ardından Tahran'daki yıkımın görüntüleri paylaşıldı

İsrail’in sabaha karşı İran’ın başkenti Tahran’a yönelik
gerçekleştirdiği hava saldırılarının ardından kentin çeşitli noktalarında büyük
hasar meydana geldi.
Yerel medyada paylaşılan görüntülerde, yerleşim bölgelerinde
ağır yıkım yaşandığı, arama-kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanlara
ulaşmaya çalıştığı görüldü.
Paylaşılan fotoğraflarda, çok katlı bir apartmanın cephesinin tamamen yıkıldığı, iş makinelerinin enkaz temizleme çalışmalarına başladığı dikkat çekiyor.
HASARIN BOYUTU GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ
Tahran'ın bazı sakinlerinin saldırının ardından evlerinin içinden çekilen görüntüleri ise hasarın boyutunu gözler önüne serdi. Birçok Tahranlı geceyi korku ve belirsizlik içinde geçirdi.
İran medyası, saldırılarda aralarında üst düzey askeri yetkililerin de bulunduğu onlarca kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda sivilin de yaralandığını duyurmuştu. İsrail tarafı ise operasyonların, İran’ın nükleer programı ve füze altyapısına karşı gerçekleştirildiğini öne sürüyor.
Tahran yönetimi İsrail’in saldırılarının ardından dün gece
saatlerinde geniş çaplı bir misilleme operasyonu yürütmüştü. İsrail’in merkez
bölgelerinde onlarca kişi yaralanırken iki kişinin hayatını kaybettiği resmi
makamlarca doğrulandı.