Carrefour, Körfez ülkesindeki mağazalarını kapatıyor
Umman'da, İsrail'e verdiği destek sebebiyle boykot edilen Carrefour şirketi, tüm mağazalarını kapatma aldığını duyurdu.
Umman'daki Carrefour mağazalarının sosyal medya sayfasından yapılan yazılı açıklamada, 7 Ocak itibarıyla ülkedeki faaliyetlerine son verildiği duyuruldu.
Ülkedeki Carrefour mağazalarının kapatılma sebebi ve kapanış seyrine ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.
İsrail’e yönelik Boykot, Tecrit ve Yaptırım Hareketi (BDS) ise sosyal medya hesabından, Ürdün'deki Carrefour mağazalarının da 4 Kasım 2024'te kapandığını hatırlattı.
Fransa merkezli Carrefour şirketi, Gazze ve Lübnan'a saldırılarını sürdüren İsrail'e verdiği destek nedeniyle protesto ve boykot edilen firmalar arasında yer alıyor.
Etiketler: #Umman #Carrefour
En Çok Okunan Haberler
-
- En düşük emekli maaşı belli oldu!
- 400 metrekareyle başladı, 30 dönüme ulaştı!
- 'Türkiye ile savaşa hazırlıklı olmalıyız!'
- PTT'ye silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı
- Gökçek’lerin provokasyonları devam ediyor
- Akciğer rahatsızlıklarına şifa olan mucize bitki
- İstanbul'da 'kar' için geri sayım başladı
- Suriye, Türkiye ve Katar’dan satın aldı
- AKP'den 'Öcalan'a af' iddiasına yanıt
- Siyah çelenk bıraktılar, 'yakışmadı' dediler