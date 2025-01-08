Carrefour, Körfez ülkesindeki mağazalarını kapatıyor

Umman'da, İsrail'e verdiği destek sebebiyle boykot edilen Carrefour şirketi, tüm mağazalarını kapatma aldığını duyurdu.

Carrefour, Körfez ülkesindeki mağazalarını kapatıyor
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AA
Yayınlanma: 08.01.2025 - 10:16

Umman'daki Carrefour mağazalarının sosyal medya sayfasından yapılan yazılı açıklamada, 7 Ocak itibarıyla ülkedeki faaliyetlerine son verildiği duyuruldu.

Ülkedeki Carrefour mağazalarının kapatılma sebebi ve kapanış seyrine ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

İsrail’e yönelik Boykot, Tecrit ve Yaptırım Hareketi (BDS) ise sosyal medya hesabından, Ürdün'deki Carrefour mağazalarının da 4 Kasım 2024'te kapandığını hatırlattı.

Fransa merkezli Carrefour şirketi, Gazze ve Lübnan'a saldırılarını sürdüren İsrail'e verdiği destek nedeniyle protesto ve boykot edilen firmalar arasında yer alıyor.


Etiketler: #Umman #Carrefour

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