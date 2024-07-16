Umman’da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Yayınlanma: 16.07.2024 - 16:36

Güncelleme: 16.07.2024 - 16:36

Pakistan Dışişleri Bakanlığı İmam Ali Camisi’nin yakınında gerçekleşen bu olayı “bir terör saldırısı” olarak nitelendirdi ve 30 vatandaşının yaralandığını duyurdu.

Onlarca silah sesinin duyulması üzerine insanların caminin içine koştuğunu gösteren bir video da bulunuyor.

Kalabalık, Şiiler için kutsal olan Aşure Günü için bir araya gelmişti.

Umman polisi, gece yaptığı açıklamada bir cami yakınında gerçekleşen saldırıda dört kişinin öldüğünü belirtmişti.

Saldırganların kim ve amaçlarının ne olduğuna dair bir açıklama yapılmadı.

Pakistan’ın Umman büyükelçisi olan Imran Ali’ye atıfta bulunan bir gazete, ülkede yaşayan 50 Pakistanlı işçinin yaralandığını, 20 kişinin kurşun yaraları dolayısıyla tedavi edildiğini aktardı.

Camide bulunan ve içlerinde kadın ile çocukların da yer aldığı bir grup kişinin önce rehin alındığı, sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

Orta Doğu’nun en istikrarlı ve güvenli ülkelerinden biri olarak görülen Umman’da bu tarz olaylar çok sık yaşanmıyor.

4,6 milyon nüfusa sahip sultanlıkta çalışanların yüzde 40’ı yabancı.