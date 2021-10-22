Casusluk şüphesiyle gözaltına alınan robot serbest
Mısır'daki gümrük yetkilileri tarafından casusluk şüphesiyle gözaltına alınan Ai-Da isimli robot serbest bırakıldı.
İsmini ünlü matematikçi Ada Lovelace'ten alan sanatçı robot Ai-Da, eserlerini sergilemek üzere getirildiği Mısır'da gözaltına alındı.
Soyut sanat eserleri üretimi amacıyla Britanya'da geliştirilen robot Ai-Da, 10 günlük gümrük incelemesinin ardından yaratıcısına teslim edildi.
KAMERADAN ŞÜPHELENDİLER
Ai-Da'nın yaratıcısı Aiden Meller, üzerindeki kameranın kaydettiği görüntüler sayesinde Ai-Da'nın eserlerini ürettiğini söylerken yetkililerin robotun üzerindeki kameranın çıkartılmasını istediğini fakat bunun mümkün olmadığını belirtti.
Meller, kamera ve modemden şüphelenen gümrük yetkililerinin bunun üzerine robotu alıkoyduğunu açıkladı.
KEOPS PİRAMİDİ'NDE SERGİLENECEK
Meller, Ai-Da'nın serbest kalması için emek sarfeden büyükelçiye minnettar olduğunu söylerken Britanya'nın Kahire Büyükelçiliği ise, "Elçilik, sanatçı robot Ai-Da gümrükten geçtiği için memnun" açıklamasında bulundu.
Son olarak, Ai-Da'nın yapay zeka teknolojisinden faydalanarak ürettiği kil heykelin 7 Kasım'a kadar Kahire'de bulunan Keops Piramidi'nde sergileneceği öğrenildi.
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