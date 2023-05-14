Çatışmaların sürdüğü Sudan'da tahliye edilmeyen personele 'Nöbetçi yok' açıklaması

Yayınlanma: 14.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.05.2023 - 03:00

Sudan’da 15 Nisan’da ordu ile paramiliter güçler arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle birçok ülke diplomatik misyonları ile vatandaşlarını tahliye ederken Türkiye, Nyala Hastanesi’nde görev yapan 50 sağlık personelini ateşkese rağmen tahliye edemedi.

Büyükelçilik personeli de dahil Türk ve başka ülkelere mensup 2 bin 61 kişiyi tahliye ettiklerini belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nyala Hastanesi’nde görev yapan 50 sağlık personelinin nöbet değişimi için Sağlık Bakanlığı ile görüşmeler yapıldığını açıklamıştı. Ancak bugüne kadar nöbet değişimi gerçekleşmedi ve Sudan’daki hastanede çalışmak için gönüllü personel bulunamayınca 15 Nisan’da başlayan çatışmaların ortasında kalan sağlık personeli de Türkiye’ye getirilemedi.

PERSONEL TEDİRGİN

Sudan Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler de dahil olmak üzere başka ülkelerin hastaneleri kapatıldığı halde, Türkiye’ye ait Nyala Hastanesi ısrarla açık tutuluyor. Personeli tahliye edilen ve kapalı tutulan diğer ülkelere ait hastanelerin yağmalanması nedeniyle Türkiye’nin, hastanedeki sağlık teçhizatlarının yağmalanmasından korktuğu için hastaneyi açık tuttuğunu iddia eden Sudan’daki sağlık personeli, kendilerine Türkiye’den yeni sağlık personeli getirildiğinde kendilerinin de gönderileceği taahhüdü verildiğini belirtiyor. Ancak personel ateşkes süresinde nöbet değişiminin gerçekleşmediğini de söylüyor.

Türkiye’de düşük maaşla çalışmak zorunda bırakılan ve o nedenle dolarla maaş alma umudunun peşinde, koşup gittiği Sudan’da mahsur kalan sağlık personeli, bayram nedeniyle ara verilen ateşkesin dün sona ermesi nedeniyle tedirginlik yaşıyor.

16 HASTANE SERVİS DIŞI

Çavuşoğlu, Nyala’daki sağlık çalışanlarının can güvenliklerinin tehlikede olmadığını açıklamasına rağmen Sudan’daki sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar ve can kayıpları nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki sağlık merkezleri ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar kınandı. Açıklamada, en az üç sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği, ikisinin yaralandığı kaydedildi.

DSÖ’ye göre Sudan’da 9’u başkent Hartum’da olmak üzere, 16 hastane, saldırılar nedeniyle kullanılamaz durumda.