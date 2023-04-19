Çatışmaların yaşandığı Sudan'daki hastanede 50 personel mahsur kaldı

Yayınlanma: 19.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.04.2023 - 03:00

Türkiye IŞİD’in Musul’u işgalinde konsolosluk personelini tahliyede geç kalması ve konsolosluğun 900 IŞİD militanı tarafından basılması nedeniyle 49 konsolosluk personelinin 101 gün rehin tutulmasından ders almamış görünüyor.

Sudan’da 15 Nisan’da patlak veren çatışmalarda ordu ile paramiliter güçler arasında yaşanan saldırılar ve bombalama eylemleri nedeniyle dış ülkeler personellerini tahliye ederken Türkiye 50 sağlık çalışanını adeta unuttu.

Türkiye tarafından yapımı gerçekleştirilen ve 2014 yılında hizmete açılan Nyala Araştırma Hastanesi’nde görev yapan ve aralarında doktor, hemşire, biyolog, laboranttan oluşan 50 sağlık personeli acilen Türkiye’ye dönmeyi bekliyor.

Ulaşıma kapalı olan havaalanı önceki gün bir kaç saatliğine açıldığında sağlık personeli yerine başka görevliler bindiği için uçaklara alınmadılar.

İTALYA TAHLİYE ETTİ

Nyala Araştırma Hastanesi’nin bitişiğinde yer alan İtalyan hastanesi darbeden iki gün önce İtalyan hükümetinin aldığı istihbarat üzerine kapatılıp tüm personeli tahliye edildi.

Sudan’daki sağlık tesisleri bile kapatılırken Türk sağlık çalışanlarının görev yaptığı hastane açık tutuluyor.

Sağlık Bakanlığı, Sudan’da görev yapan sağlık çalışanlarına “31 Mayıs’a kadar kendi isteğimle gönüllü olarak Sudan’da görev yapmak istedim” yazan belgeler imzalatmak istedi. Ancak personel dayatılan bu belgeleri imzalamak istemedi.