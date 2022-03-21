Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 20-21 Mart'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ziyaret gerçekleştirecek.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın bakanımız, 20-21 Mart 2022 tarihlerinde Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan'ın davetine icabetle Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek ve 16'ncı BAE Büyükelçiler ve Diplomatik Misyon Temsilcileri Forumu'na onur konuğu olarak bir hitapta bulunacaktır. Sayın bakanımızın ziyaret kapsamında BAE'li karşıtıyla da görüşerek ikili ve bölgesel konuları ele alması öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.
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