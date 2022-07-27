Çavuşoğlu, tahıl gemilerini kontrol edecek merkezin bugün açılacağını duyurdu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tahıl koridoru anlaşması kapsamında oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin bugün İstanbul'da açılacağını; ilgili anlaşma kapsamında sadece Ukrayna'nın değil, Rusya'nın ihraç edeceği ürünlerin de önünün açılacağını söyledi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, katıldığı tv programında konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu merkezle beraber Ukrayna limanlarından tahıl taşıyacak gemilerin denetiminin Türkiye üzerinden yapılacağını belirtti.
Reuters'ın haberine göre; Sistemin işlemesinin her iki tarafın da yararına olacağını belirten Çavuşoğlu, "Rusya'nın ihraç edeceği ürünler de var, onun da önü açılıyor. Ayrıca Ukrayna'nın da önü açılıyor" dedi.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile dünya genelini etkileyen gıda krizini hafifletmesi beklenen Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi, Birleşmiş Milletler, Türkiye, Rusya ve Ukrayna'nın katılımıyla 22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanmıştı.
Anlaşma kapsamında üzerinde anlaşılan planın denetiminin İstanbul'da kurulacak müşterek koordinasyon merkezi tarafından gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştı.
İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi'nde oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi bugün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katılımıyla açılacak.
SİSTEMİN İŞLEMESİ İKİ TARAFIN DA YARARINA
Çavuşoğlu, "Sistem işlemezse çok sıkıntı olur. Tahılının yüzde yüzünü bu iki ülkeden ithal eden ülkeler var, işlemesi her iki tarafın yararına" diye konuştu.
Anlaşmanın hemen ardından Odessa'ya yapılan saldırı ile ilgili de değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, saldırının limanın işleyişini engellemeyeceğini ancak bir daha tekrarlanmaması gerektiğini söyledi.
Çavuşoğlu, "Odessa'ya yapılan saldırı limanın işleyişini engelleyen bir saldırı olmayacak. Ama bu tür saldırıların tekrarlanmaması gerekiyor" dedi.
Rusya 23 Temmuz günü Ukrayna'nın güneyindeki Odessa limanına saldırı düzenlemiş, Karadeniz'den tahıl sevkiyatının yeniden başlatılması için imzalanan uluslararası anlaşmayla ilgili endişe yaratmıştı.
Öte yandan üst düzey bir yetkili de, "Bu hafta Ukrayna'dan ilk tahıl yüklemesi ve ihracı gerçekleşecek gibi gözüküyor. Bekleyen onlarca gemi var. Hızlı bir şekilde dünya pazarlarına ulaşması sağlanacak" dedi.
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