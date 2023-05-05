Çavuşoğlu ve Bayramov, Azerbaycan-Ermenistan müzakerelerini görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşması müzakerelerini görüştü.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamaya göre bakanlar görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ikili ve çok taraflı işbirliği konularının yanı sıra mevcut bölgesel durum hakkında fikir alışverişinde bulundu. Bakanların Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşması taslağı üzerindeki son müzakereleri ele aldığı ve karşılıklı ilgi uyandıran diğer konuları da müzakere ettiği bildirildi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, dün Ermenistan ile "Barış ve Devletlerarası İlişkilerin Kurulmasına İlişkin İkili Anlaşma" taslağının bazı maddelerinde mutabakata varıldığını duyurdu.
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