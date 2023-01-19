Çavuşoğlu'ndan ABD yönetimine F-16 çağrısı

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 09:39

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 09:39

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dün Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı değerlendirmede bulundu. Çavuşoğlu, "Burada önemli olan yönetimin kararlı olup olmayacağı... engelleyici adımlara karşı güçlü bir duruş sergilerse konu çözülür" dedi.

Biden yönetimi Türkiye'ye F-16'ların satışına sıcak baktığını belirtmiş olsa da bazı Kongre üyeleri satışa karşı çıkıyorlar.

Reuters'ın haberine göre, Çavuşoğlu'nun dün ABD'ye yaptığı ziyarette ele aldığı konular arasında Türkiye'nin yeni F-16 savaş uçakları ve mevcut uçaklar için modernizasyon kiti alma talebi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ve Suriye yer alıyordu.

Aslen yeni nesil F-35 uçaklarını almak için hazırlık yapan Türkiye, 2019 yılında Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini aldığı için F-35 programından çıkarılmıştı.

Son dönemde Ankara tarafından İsveç ve Finlandiya'nın NATO adaylığına karşı gösterdiği direnç Kongre'nin giderek daha çok dikkatini çekiyor.

Demokratik senatör Chris Van Hollen, yaptığı açıklamada, "(Cumhurbaşkanı) Erdoğan'ın... Suriye'deki Kürt müttefiklerimize yaptığı taarruz, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerini geciktirerek Rusya ile yakınlaşmayı sürdürmesi, ciddi endişe kaynakları olmaya devam ediyor... Daha önce belirttiğim gibi Türkiye F-16'ları alması için bu endişelerimizi giderecek garantiler görmemiz gerekiyor" dedi.

Çavuşoğlu ise yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin F-16 talebi ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin bağlantılı olmadığını ifade ederek, "ABD Kongresi'nin bunları bağlantılı gibi göstermemesi gerektiğini söylüyoruz" ifadelerini kullandı.