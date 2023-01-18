Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması II. Bakanlar Toplantısı kapsamında, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile başkent Washington'da bir araya geldi. Toplantı öncesinde basına açıklamada bulunan Çavuşoğlu, Blinken ile yapacakları toplantıda ikili ilişkiler, bölgesel konular ve ekonomik işbirliğini konuşacaklarını söyledi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Blinken ile yapacağı görüşmeye ilişkin "Geçen yıl ticaret hacmimiz 30 milyar doları aşmıştı. Hedefimiz 100 milyar dolar ve ekiplerimizin de görüştüğü üzere enerji ve yatırım alanlarında fırsatlar var. Elbette ki özellikle bizim F-16 talebimiz başta olmak üzere ikili savunma işbirliğimizi de ele alacağız." açıklamasında bulundu.
Türkiye'nin F-16 talebinin, sadece Türkiye için değil NATO ve ABD'nin güvenliği için de önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, "İşbirliğimiz ve ortak stratejik menfaatlerimize uygun olarak bunun onaylanmasını bekliyoruz." diye konuştu.
Çavuşoğlu, görüşmede başta PKK terör örgütü olmak üzere terörle mücadele, Suriye, Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Kafkaslar'daki gelişmelerin de ele alınacağını söyledi.
Blinken ise Türkiye ile ABD ilişkilerinin önemine vurgu yaparken müttefikler olarak iki ülke arasında bazı konularda farklıların olduğuna da işaret etti.
Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndaki rolünü takdir ettiklerini vurgulayan Bilinken, Ukrayna başta olmak üzere bölgedeki birçok sınamayı ve iki müttefik olarak Türkiye-ABD işbirliğini ele alacaklarını ifade etti.
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